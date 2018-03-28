只要5分鐘 讓雞排「死而復甦」！吹風機9大隱藏功能

2018年03月28日 19:55 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

吹風機是每個人生活中的必需品，如果洗完澡剛好沒有吹風機真的會超頭痛！而一台好的吹風機可以讓頭髮快速乾燥，也有很多其他的隱藏小功能，是大家可能平常不會注意到的，現在就要帶大家一起來了解，有哪些生活小撇步要傳授給妳們，讓你們變成生活智慧王！

1.讓冷軟雞排起死為生

平民美食「雞排」是許多人的餓肚子時的良伴，但麻煩的地方在於只要沒有立刻吃，包在袋子裡很快就會濕軟掉，吃起來的口感直接打了5折。因此最近有位網友RJ's就做了實測，他將雞排放到有開口的紙袋中，接著用吹風機吹雞排5分鐘，結果成功讓它找回最初的感動！

吹風機五分鐘，讓雞排找回最初的感動。（影／FB@RJ's）

2、除衣服霉味

雨季裡衣物容易發霉或隱約有股霉味，如果著急出門，穿有霉味的衣服，即使是噴上香水味道也十分怪異，用吹風機可以快速解決這個問題。

（圖／weheartit）

3、洗臉時打開毛孔

洗臉時，拿起吹風機，遠遠的對著臉部稍微吹拂，可使毛細孔張開，清潔更徹底。

（圖／weheartit）

4、讓餅乾香脆

餅乾受潮後，失去了原有的酥脆口感，可用熱風吹一陣子，冷卻後即可鬆脆如新。

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5、快速乾燥鞋子

易出腳汗的人鞋子裡總是濕濕的，不僅影響穿著的舒適性，嚴重時還會引起黴菌感染，在穿鞋時可以用電吹風向鞋內吹一下，不僅會使鞋子穿起來更乾燥、舒適、還有殺滅黴菌和腳氣的作用，可防止腳廯。

（圖／weheartit）

6、鍵盤除灰塵

在電腦關機狀態下，用電吹風吹鍵盤，藏在間隙中和按鍵下的灰塵、毛髮和​​細屑就會被吹出來。

（圖／weheartit）

7、浴室鏡面除霧

洗完澡浴室鏡面因掛滿水汽而模糊，用吹風機吹頭髮時，可順便吹一下鏡子，水霧馬上就消失無踪影。

（圖／weheartit）

8、巧貼雙面膠掛鉤

用吹風機將掛雙面膠掛鉤的牆壁吹熱，直到燙的程度，然後迅速將雙面膠掛鉤貼到牆壁上。用這種竅門貼的雙面膠掛鉤，可以負重2500克左右的重物，不會從牆壁上脫落。

（圖／weheartit）

9、巧拔螺絲釘

用吹風機吹熱螺絲釘，使其受熱後膨脹，等螺絲釘冷卻後再拔就很容易拔出。

(中時電子報)