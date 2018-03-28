弘光將選送學生 赴義ALMA學院學習

2018年03月28日 20:23 中時 陳淑娥

弘光邀請ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉到校指導技術。（陳淑娥攝）

弘光科技大學餐旅管理系與由義大利ALMA廚藝學院合作，邀請該學院助理教授艾伯特．柏瑞拉（Alberto Barrile）駐校上課，讓學生學習義國餐飲文化，並選送學生赴該校學習及實習一年；艾伯特．柏瑞拉說，「來弘光傳授專業，很神奇也很感動！」

ALMA廚藝學院合作為義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）所創辦，系主任劉其瑋說，艾伯特．柏瑞拉駐校上課，將進一步推動選送15位學生到該校學習及實習一整年，來回機票與學習費用由學校支付，ALMA學院頒予實習證明及課程證明。

「來弘光傳授專業，很神奇也很感動！」艾伯特．柏瑞拉指出，去年到弘光短期示範教學一個星期，學生上課很認真，不懂會主動發問，師生互動良好，目前他教授義大利餐飲文化基礎、食品烘焙與實作、酒類導論三門課程。

艾伯特．柏瑞拉授課使用英文教學，每堂有助教幫忙翻譯，學生上課時，邊看示範邊拿筆記本與手機紀錄，一有疑問馬上提問。潘姓學生說，一開始上課聽英文有點吃力，上了幾堂課後逐漸習慣，感覺自己英文能力也跟著提升。

劉其瑋表示，學校近幾年共聘請17位國際技優得獎者、專家到校技術交流授課，曾邀請里昂世界西點大賽冠軍得主福爾孔內（Emmanuele Forcone)，法國首席烘焙廚藝學校Ecole Lenôtre(雷諾特烘焙廚藝學院) 甜點大師理查德．伊德文（Richard Ildevert)，今年邀請了ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉及ICIF義大利廚藝學院主廚亞歷山卓．吉亞內（Alessandro Giagnetich）等。

(中時)