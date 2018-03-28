別丟！這１０種食品「過期」還能吃

2018年03月28日 20:00 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一般人的觀念，食品只要在有效期限內食用完畢，就一定沒問題。但是真的嗎？

食藥署解釋，「有效日期」是指在「特定儲存條件下」，市售包裝食品可保持產品價值的最終期限。訂定是為了確保食品食用時的有效性及安全性。但是只有在適當的產製、運輸及保存環境中，有效日期內的食品才是安全可食用的。但如有包裝不完整、食品標示內容不清，或者買回去沒有適當保存，就還是謹慎為上。

美國有線頻道「美食世界」（Food Network）曾經列出「10種過期後還能繼續食用的食物」，分別是：

1.罐頭食品：

貯存在乾爽的環境下，罐身沒有凹陷或生鏽，則過期4年也可以吃。

2.乾酪：

超過有效期限1個月還是能吃。

3.穀物早餐（cereal）：

沒有開封的話，超過有效期限6個月還是能繼續食用。

4.雞蛋：

放在水中如果會沉下去，就可繼續吃，如果會浮起來，則需要丟棄。

5.冷凍食物：

低溫貯存加上冰存後的脫水狀態，使食物即使過期也是能吃。

6.餅乾：

只要沒有出現油耗味或變得粉碎，仍就能繼續吃。

7.奶油：

快要過期之前把它放入冷凍庫，即可繼續保鮮。

8.麵包：

如果一直放在冷凍庫裡，就算過了期限仍然新鮮。

9.有包裝的綜合蔬菜：

只要沒有變得軟爛，過期也是能吃。

10.乾燥麵條：

完全乾燥的狀態下，可以放上3年。

振興醫院營養師涂蒂雅解釋，「保存期限」或「有效日期」其實指得是保持產品價值的時間，可能是過了這個時間點，營養價值或口感等會有降低的情形，卻不代表該食物已經腐敗，因此過期的食品還是可以食用。不過，她仍建議儘早食用完畢最好。

至於食品到底可以存放多久？

要依儲存方式及食物特性而定。

涂蒂雅認為，乾料、真空食品、殺菌的食品較不容易腐壞，但也不代表永遠不會腐壞。如果乾料受潮、真空罐頭凸罐，或食品受到菌污染，就算沒有過期，也不宜再繼續食用。

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(中時電子報)