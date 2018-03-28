辛曉琪首攻蛋開唱 錄音撞鬼嚇衝出門

辛曉琪9月將首度攻上台北小巨蛋開唱。(滾石提供)

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辛曉琪9月將首度攻上台北小巨蛋開唱。(滾石提供)

辛曉琪出道31年，宣布將在今年9月29日首度攻上台北小巨蛋，舉辦「人生若只如初見」巡迴演唱會，她也12年未在台灣開唱，難掩興奮地表示：｢我在第一時間聽到『小巨蛋』三個字，興奮又惶恐！因為太久沒在台灣辦演唱會，我記得離上次演唱會已經是12年，很擔心台灣歌迷把我忘了。」問她擔不擔心票房？她則樂天說：｢我決定把我自己的工作及把該宣傳的事情做好，票房就交給老天吧！」

辛曉琪這回也親任演唱會總監，半年前就開始籌備，並實行健身、飲食控制、養身調整體態，她前年參加跨年演出不慎被電線絆倒，膝蓋摔成粉碎性骨折，坐輪椅坐了好一段時間，但她積極治療，每天做復健，現在甚至可以上飛輪課。不過讓她最頭疼的，就是編排歌單，她出道31年金曲無數，歌單已改了六個版本，目前已砍到約50首歌，她笑說：「我本來一開始開了70首的曲目，結果立刻被經紀人阻止，開玩笑說我乾脆開兩場算了，因為一定嚴重超時。」

她配合演唱會推出新單曲〈相信愛情〉，找來替她打造〈味道〉、〈承認〉等經典歌曲的潘協慶、周世暉跨刀，唱出辛曉琪自己的人生及愛情觀，她在錄音時唱到「我還能再失去什麼，當生命中最辛酸的痛，都已嚐過」，更是讓她忍不住淚崩大哭，｢我覺得這首歌不光是在講愛情，也是講生命歷程，這些年在我生命當中，曾經發生過最痛的事情，這段話體會特別深刻。」

詭異的是，她最後一天錄音竟還遇到「好兄弟」湊熱鬧，當時她戴上耳機才唱了第一句，聽到耳機傳來很吵雜詭異的聲音，「後來我想把音量調小，結果看到耳機的音量被推到頂，我當時甚麼都沒說就衝出去，因為平常我不會用到這個推鍵的。」最後拉了工作人員陪著她一起進錄音室才完成，結束這場驚魂記。

辛曉琪「人生若只如初見」巡迴演唱會門票於4月15日下午1點於KKTIX 開賣，詳情請上滾石唱片官網或臉書。

(中時)

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