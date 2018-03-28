勞檢員開訓 許銘春放話：今年勞檢目標6萬場

2018年03月28日 20:32 中時 邱琮皓

勞動部預計今年底可以把勞檢員員額從目前800多名增加至1,000名，而勞動部今上午在台北國家文官學院舉行勞檢員職前學科訓練。勞動部長許銘春致詞時強調，今年目標勞動條件檢查要達6萬場次，但勞檢的目的不是裁罰，而是要讓企業守法。

勞動部職安署今起在國家文官學院舉行一個月的勞檢員學科訓練，本期共有82名檢查員參訓，其中37名為職業安全衛生檢查員，其中有9成具有理工相關科系碩士學歷，另外45名勞動條件檢查員也有2成具有法律背景，其餘學員大都為勞工、社會相關科系學歷，而大部分曾從事人資相關工作。

現場有勞檢員反應，要擔任勞檢員要求要理工相關科系，以7職等聘用，起薪僅4萬元出頭，盼部長能支持加薪，對此許銘春也正面表態支持為勞檢員加薪，同時宣布今年勞動條件檢查目標為6萬場次，安全衛生勞檢為10至11萬場次。

許銘春期許，受訓勞檢員要有使命感，第一、一定要培養勞動法令素養，不要拘泥表面文字，擅自解讀或擴大解釋，也要顧及雇主合法權益，避免以為勞檢是擾民；其次，不斷提升自己的專業能力，以服務態度執行勞檢，不是官僚態度；第三、務必要依法行政，重視操守，不能接受賄賂招待。

許銘春指出，雖有少數業者指勞檢員執行態度不佳，但她相信多數同仁是被誤解，而且受到委屈，她也要提醒勞檢員在進行勞檢時，一定要注意言辭態度，語氣和緩、態度堅定，並且對願意改善者提供諮詢輔導。

職安署表示，勞檢員受訓過程除了150小時學科訓練後，安全衛生勞檢員還要經過60場實習訓練，前後3至4個月才能實際執行任務。

(中時)