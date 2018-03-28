劉家昌曝與甄珍仍是朋友「沒有什麼深仇大恨！」

2018年03月28日 20:11 中時 許雅淳

劉家昌日前至新加坡開唱，相當喜愛當地水果冰淇淋。

劉家昌7月將在新加坡舉辦「往事只能回味」演唱會。

劉家昌與前妻甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，還放話將於5月18日在美國對簿公堂。日前父子相擁大和解，而劉家昌目前在台進行密集的錄音行程，昨接受本報電訪，他表示美國官司已全權讓劉子千處理，5月仍會開庭，但僅此法律程序。至於是否會與甄珍聯繫？他說：「仍然是朋友！沒有什麼深仇大恨，之前胡說八道說過頭了。」2人之後會相約見面？他坦言：「未來的事，以後再說。」

他與劉子千過去曾長達6年未相見，近期重溫父子關係，「我們現在平時都有常聯繫，子千在花蓮拍戲，我之後忙完會去跟他見面」，他認為劉子千進入劇組拍戲是相當好的磨練，「他去獨立，過群體生活，不是他媽媽怎麼說，他就怎麼做，要給他壓力，他之後是一家之主」。

至於父子是否會再度合作？他說：「子千有自己的style，他需要我幫忙，當然沒問題。」他更大讚劉子千有音樂天份，在製作音樂技術上也有很多經驗，「創作最重要是發自內心」，他期盼劉子千未來能創作出更豐富的音樂作品。

劉家昌7月將在新加坡舉辦「往事只能回味」演唱會，邀請周蕙、陳昇當特別嘉賓，他透露將在台上演唱30首歌，現在正準備把歌曲重新編曲，包括〈雲深不知處〉、〈華泉小村〉等經典作品，他還特別演唱鳳飛飛的〈小河彎彎〉，他透露演唱會售票狀況：「前面、後面都賣完了！」

此外，他18日結束在新加坡「德教太和觀」公益活動，而當天也是他相識50年的老友李敖辭世，他坦言：「我第二天才知道，有嚇到，畢竟老朋友了，人總是都要走，他先去等我。」

(中時)