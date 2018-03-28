三峽國光青年宅開工 朱立倫：明年達7000戶

在新北市長朱立倫及民代共同祝禱下，三峽國光段青年住宅28日正式開工。（陳俊雄攝）

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新北市長朱立倫及民代共同為三峽國光段青年住宅動土。（陳俊雄攝）

三峽國光段青年社會住宅28日上午動土，市長朱立倫致詞時指出，新北市對未來年輕人居住提供好的服務，除了國光段青年住宅將提供241戶青年社會住宅，到今年底前新北市共完成5700戶社會住宅、明年底會增至7000戶，也是全台數量最多者。

三峽國光段青年社會住宅28日上午10時動土，朱立倫表示，這個社會就是要讓青年更有機會，因此繼日前在永和成立的漾青春基地，28日又在三峽興建國光段青年住宅，共有241戶，對未來年輕人居住提供最好的服務。

朱立倫說，新北市政府也是全台灣提供最多社會住宅的縣市政府，到年底將有5700戶左右，到明年底更可以完成7000戶，這都是民代爭取、議會支持、在地里長共同努力下，一步步達成的目標。

朱立倫表示，新北市社宅選址以便利的公共運輸系統搭配完善的生活機能，將社會住宅分布在各交通便利的地點；另外，市府更秉持打造高品質與高水準的社會住宅，本案統包廠商為潤泰集團旗下潤弘精密工程，在營造施工品質上享譽業界，秉持施工用心、住得安心，相信能讓三峽國光段青年住宅未來的承租戶放心住「好宅」。

城鄉局表示，國光段青年住宅距捷運三鶯線LB06站約僅1分鐘路程，也鄰近三峽交流道及樹林交流道，交通相當便利。

另為讓承租青年住得安心，國光段青年住宅採用專利「一筆箍」箍筋，避免工人綁紮鋼筋時因彎鉤長度不足、角度不夠或是綁紮不良，致使建物梁柱在地震爆裂。

此外，潤泓工程也在國光段青年住宅建案中，採用備份磁磚曝曬、徹底防水測試等做法，讓入住青年承租戶住得更安心。

(中時)

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