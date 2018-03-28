環評會 詹順貴為「關鍵一票」不周再度道歉

環保署今天舉行環評大會討論協和電廠案。（廖德修攝）

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環保署今天除了到立法院衛環委員會參加《空汙法》修正案，下午還進行環評大會。擔任主席的環保署副署長詹順貴在開會前特別向所有環評委員道歉，原因是他在14日深澳電廠環差案主持會議不夠周延。當晚6點開始討論此案、10點表決，詹順貴在8比8平手時投下「修正後通過」的關鍵票，引發軒然大波。

詹順貴表示，當天自己確實有不夠周延之處，由於時間已晚，如果能擇日續開，讓委員們獲得充分的討論時間，應該比較理想。也因此，他自我檢討後決定，以後如果到晚上6點還沒開始討論，該案就延期；如果晚上7點尚未進入閉門會議內部討論，也會擇期另議，讓整個環評過程更周延。

今天環評大會可能受到深澳案的影響，環評委員中的學者專家出席情況並不踴躍，14位委員只來了6人，和官方代表相同；且延遲5分鐘出席者才勉強過半，達到法定開會人數。

最受矚目的是基隆協和電廠更新改建計畫，由重油改成燃氣機組，汙染量雖將大減，但必須填海造陸興建接收站，對海洋環境仍有衝擊。台電自願進行更嚴格的第二階段環評，即必須做更多生態調查，召開更多公聽會與居民溝通。環評委員也認為確有必要，便同意協和電廠案進入二階環評，並要求台電不能虛應故事，必須確實執行相關程序。

(中時)

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