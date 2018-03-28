金士傑迷戀父母手寫便條紙 最掛心兒女愛情課題

金士傑流露為人父的擔憂眼神。（果陀提供）

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《最後14堂星期二的課 》在兩岸三地已破209場演出紀錄，感動無數。（果陀提供）
金士傑掛心兒女長大後的愛情課題。（果陀提供）
金士傑及卜學亮為舞台劇拍攝宣傳片。（果陀提供）
金士傑（右）及卜學亮傾聽及回覆觀眾的人生問題。（果陀提供）
兩人鼓勵粉絲提筆寫信。（果陀提供）

金士傑、卜學亮日前為主演的果陀舞台劇《最後14堂星期二的課》拍攝宣傳影片，在網路活動中邀粉絲提筆寫信給生命中重要的人，呼籲真實紙筆傳遞溫度大於現代手機網路的智慧通訊，引來許多戲迷分享生命經歷，卜學亮說兩人像是電影《解憂雜貨店》裡老闆的感覺。金士傑的父親102歲、母親97，至今他仍會收到年邁父母的便條紙：「我很留戀父母親手寫的筆觸，會將它們收藏起來。」

現在最想寫信給誰？金士傑不假思索的說是一對龍鳳胎兒女，「那時候我不見得有足夠體力在他們耳背上說，20年後我能想到的不是事業、不是健康，而是『異性朋友』和『愛情』這件事。」他露出慈父微笑，隔空叮嚀兒女：「千萬不要因為心太軟、打馬虎仗而傷害別人或自己。」

他說，愛情中的慾望與佔有心，都是老天給的考驗，既美麗又危險，無論兒女屆時欣喜或悲傷，「我好希望那個時候能在旁邊，給他們遞上一些溫暖」，言語間盡是為人父的掛心。

金士傑獨角戲演出的傢俱廣告日前在大陸播出，因奇幻風格與滿屋子傢俱對話飆戲的呈現，感動上億觀眾，剛獲2018年大陸廣告影片金獅獎最佳男主角獎。

《最後14堂星期二的課》在兩岸三地已破229場演出紀錄，感動無數，金士傑說：「這齣戲難能可貴在於，看似許多人生嚴肅課題，卻總能引起全場笑聲，觀眾在有笑有淚當中，逐漸以用幽默及開放的態度看待生命、檢視自己的人生課程，對演員而言是有意義的。」兩人自7年前演繹至今，獲獎無數，更被評為「一輩子不能錯過的經典舞台劇」。

《最後14堂星期二的課》4月20至21日將於台南文化中心加演，緊接著也將前往大陸、新加坡巡迴演出。可關注果陀劇場，各界亦可贊助包場。

完整影片連結【上集】：https://youtu.be/mUsEm3N9190

完整影片連結【下集】：https://youtu.be/LtU940Qx0Uw

演出場次：

台南 文化中心

4月20日（五）19:30 *第230場

4月21日（六）14:30 *第231場

深圳 保利劇院

5月18日（五）*第232場

5月19日（六）*第233場

成都 錦程藝術宮

6月1日（五）*第234場

6月2日（六）*第235場

新加坡 濱海大劇院

07月20日(五) *第236場

07月21日(六) *第237場

07月21日(六) *第238場

07月22日(日) *第239場

北京 保利劇院

08月30日(四) *第240場

08月31日(五) *第241場

09月01日(六) *第242場

09月02日(日) *第243場

廈門 閩南大戲院

11月11日(日) *第244場

武漢 大劇院

11月23日（五）*第245場

11月24日（六）*第246場

台灣場次：購票請洽 兩廳院售票系統 或 果陀劇場

http://www.artsticket.com.tw/

(中時)

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