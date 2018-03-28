兒子帶「這根」上學竟被沒收 媽媽看到實物崩潰：難怪是違禁品

2018年03月28日 21:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

一名家長在臉書「爆怨公社」PO文抱怨，指出自己的小孩目前是國二生，為了打籃球所以到該所學校就讀圓夢，但就在某天校方突然電話通知家長要到校說明，表示兒子帶了違禁品上學，讓媽媽嚇一大跳，到校後卻傻眼了。

這位媽媽說，在出發前還一直胡思亂想，擔心孩子是不是學壞了，帶了危險物品到學校使壞，到學校後立刻提問究竟是什麼違禁品，好讓她有方針教育孩子。沒想到老師竟然回答：「他帶打氣筒上學」，讓媽媽一時間頭腦空白，心想現在究竟是在學校還是要登機了，為何打氣筒是違禁品？

原來兒子早晚都與籃球為伍，怕球沒氣以防萬一，才會帶打氣筒到校，以備不時之需，卻在突擊檢查中遭老師以「違禁品」名義沒收，還大動作通知家長，讓媽媽忍不住心想，現在的小孩有這麼可怕，需要防到這種地步嗎？

結果兒子帶的竟然是鋁製打氣筒，又粗又長，還是老爸給他的 (圖／翻攝自爆怨公社)

事後為了配合「爆怨」PO文規則，到兒子房間要拍打氣筒照片，才發現這根打氣筒不僅是鋁製，又粗又長，拉長後根本可以打死人，讓他氣得問兒子怎麼會有這東西，兒子才回答「爸爸給的...他說這個他用好幾年了，非常好用，各種情況都能應急」，讓媽媽哭笑不得，痛罵老爸「不要在這種地方做鬼傳承！我還以為是普通99元的塑膠打氣筒」。

網友看到後也都笑翻：「業配文吧這是」、「看得我都想買了」、「對我腳踏車族滿有用，還能防身」、「板凳之後最強武器」。

事後校方也做出回應，指出可以帶打氣筒到校，但不宜帶進教室，晨練完後要放在體育室保管。

(中時電子報)