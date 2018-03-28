浩子太臭屁被8人叫進廁所教訓 幻想無敵鐵金剛來相救

2018年03月28日 21:04 中時 徐桐炘

「浩角翔起」浩子（謝炘昊）28日出席動畫電影《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY》公益首映記者會，浩子表示無敵鐵金剛是小時候唯一的偶像，還幻想過：「如果看到壞人，能叫世界無敵鐵金剛幫我們出氣，這樣就太好了！」回想小時候因說話臭屁跟別班同學嗆聲，午休時被7、8個同學叫進廁所挑釁，當時感到很害怕，就希望無敵鐵金剛能來搭救，後來是否受傷？「他們就看我太瘦弱，只踹了我一腳。」

浩子盼能有時光機讓小時候的自己穿越到現在，才會更有自信，「因為那時候真的太愛（無敵鐵金剛）了，如果能看到長大後參加首映會，一定會覺得很崇拜自己。」孩子在他影響下也成為鐵粉，即使卡通版已少在電視播出，仍能透過視頻網站觀賞影片，他原本想帶孩子來現場欣賞自己和無敵鐵金剛同台的英姿，「可惜今天要上課，已經請經紀人拍照了！」

浩子更感受到無敵鐵金剛的追求世界和平的大愛精神，之前環遊世界時看到許多處境可憐的孩子，浩子更加心疼，在東南亞看過媽媽抱著頭部腫脹的小孩，他一口氣將身上100多元美金都捐給對方，心中難免期待有無敵鐵金剛一般的人物能主持正義。而關心公益的他今也邀請「唐氏症基金會」以及「肯愛社會服務協會」的大小朋友及社工老師，一同感受無敵鐵金剛的正能量。

(中時)