寶麗金餐飲集團抽獎贈名車帶動業績成長

寶麗金餐飲集團董事長王劍影（中）將象徵性的巨型車鑰匙，頒贈給兩位百萬名車幸運得主。（圖／曾麗芳）

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寶麗金餐飲集團趁勢推出「寵愛媽咪」感恩母親優惠活動。（圖／曾麗芳）

寶麗金餐飲集團去年歡慶周年慶推出名廚名菜名車「月月抽好禮、百萬賓士開回家」活動，日前已圓滿落幕，在百萬賓士刺激下，帶動寶麗金餐飲業績因此大幅成長！寶麗金餐飲集團董事長王劍影今日現場送出三輛賓士名車，分別由豐原徐先生、台中吳先生及蔡小姐三位幸運得主開回家。

有趣的是，徐先生是寶麗金餐廳的常客，平常也參加過很多的抽獎活動，但從未中過任何獎項，家裡剛好有換車的打算，正在評估的時候就接到了中獎的消息，真的是心想事成；另一位幸運得主蔡小姐也開心地表示，沒想到會中獎，真的像作夢一樣！

「寶麗金通知我中獎時，一度以為是詐騙電話，再三確認後，才知道自己居然抽中了大獎！」在大陸經商的吳先生，今年元旦假期返鄉與家人聚餐、幸運地抽中百萬名車，直呼太不可思議了。

寶麗金餐飲集團董事長王劍影在頒贈典禮後表示，這次推出百萬名車抽獎活動，不僅藉此歡慶周年慶，更希望藉此回饋顧客並刺激提升業績。她說，寶麗金首次嘗試抽獎贈名車活動，吸引了不少顧客的參與，未來也計畫推出更多類似回饋性促銷活動，希望能更有效帶動餐飲及喜宴市場的活絡。

隨著母親節檔期到來，寶麗金餐飲集團趁勢推出「寵愛媽咪」感恩母親優惠活動，中式宴席每桌10人、優惠價6,600+10％及8,800+10％二種價位；5/13母親節當天，每位媽媽都會獲贈康乃馨一束。

寶麗金行銷總監黃浚榕表示，去年消費市場低迷，寶麗金業績逆勢成長，主要在於餐廳堅持提供新鮮高檔食材，卻以親民價格及貼心服務，擄獲顧客的心，進而帶動去年集團整體業績的成長。

(工商)

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