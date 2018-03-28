北約力挺英國 驅逐部分俄羅斯外交官

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北大西洋公約組織（NATO）27日就俄羅斯雙面間諜遭毒殺案採取行動，決定縮減俄羅斯常駐北約代表團人數。秘書長斯托爾滕貝格發表聲明，宣佈收回7名俄羅斯常駐北約代表團員工的證件、據，同時拒絕3名俄羅斯員工的辦證申請，如此俄羅斯常駐北約代表團人數將從30人減為20人。

斯托爾滕貝格稱，在俄羅斯對前間諜中毒案缺乏「建設性回應」之後，北約決定採取行動，表明俄羅斯要為其「不可接受的危險行徑」付出代價，承擔後果。他又指，迄今逾25個北約成員國和夥伴國共驅逐了140多名俄羅斯官員，顯示這些國家對俄羅斯抱有嚴重安全關切，進而作出「廣泛、堅決、步調一致」的回應。

雖然北約27日的行動明顯較過去升級，但至今北約未在公開場合提及北約條款第5條集體防禦承諾相關規定，即如果北約盟友遭到軍事侵略，其他成員國必須出手援助，甚至包括動用武力援助。

斯托爾滕貝格透過聲明表示，儘管縮減了俄羅斯常駐北約代表團人數，但北約不會改變對俄政策，將延續堅定防禦和開放對話的「雙軌戰略」，包括著手籌備北約與俄羅斯理事會的下次會議。

盧森堡外交及歐洲事務大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）表示，政府已決定跟隨英國及歐盟的步伐，宣布召回盧森堡駐莫斯科大使。在俄羅斯與西方關係緊張之際，克里姆林宮表示對美俄元首會面抱持開放態度。波蘭28日簽署價值47.5億美元的協議，購買美製的愛國者導彈，預計將於2022年開始交付。

(中時)

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