南韓檢察官：朴槿惠在世越號調查中作偽證

2018年03月28日 21:46 中時 施施

因「閨密門」干政案及涉貪被拘留起訴的南韓前總統朴槿惠再被指涉嫌作偽證。首爾中央檢察廳28日表示，朴槿惠及4名前官員涉嫌在世越號沉沒事件的調查報告中，向調查人員虛報事發時序，因而遭起訴偽造文書及濫權等罪名。

除了朴槿惠，前總統府幕僚長金淇春也被控偽造文書及濫權；國家安全辦公室前部長金章洙及金寬鎮被控破壞公共文件，而前總統秘書尹在初（Yoon Jeon-choo，音譯）則被控作偽證。

調查報告指，世越號於上午8時58分開始沉沒，至10時30分完全沉沒。金章洙於9時30分起多次嘗試致電朴槿惠匯報，但由於當時朴槿惠仍在官邸寢室，不在辦公室內，因而未能成功聯絡。金章洙其後只好改聯絡朴槿惠的秘書，再由秘書在朴的睡房外呼喊多次，朴槿惠最終於10時20分才姍姍步出睡房，並於10時22分回電金章洙，稱已知悉事件。

根據調查報告，朴槿惠雖然立即下達全力搜救的指令，但已錯過了總統府設定的「10時17分」黃金救援時間，造成慘劇。而朴槿惠當日下午2時15分，與密友崔順實及另外3名官員在青瓦台展開長達3小時的5人會議。此後朴槿惠才根據會議結果，前往中央災難安全對策本部指揮救援。有輿論指，這是崔順實干政的另一項重要證據。

報告內容指，事後金淇春疑似指示手下撰寫不實報告，稱金章洙在早上10時才嘗試聯絡朴槿惠，為她開脫「遲遲沒有反應」的指控，且稱朴一直密切留意情況及指揮救援。報告又謊稱朴槿惠在意外當日共收到11個報告，但實情是朴槿惠當日僅從助手處收到2份書面報告。另外，金章洙及金寬鎮涉嫌在未經過合法程序的狀況下，自行修改國家危機管理指示，包括刪除「國家安全辦公室是大型災難的指揮中心」相關內容，企圖為朴槿惠及其他總統府幕僚開脫責任。

世越號於2014年4月16日沉沒，造成295人死亡、172人受傷，另有9人下落不明。時任總統朴槿惠被質疑辦事不力，沒有認真處理案件。

(中時)