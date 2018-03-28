高橋聖子大尺度登封面 為成人展暖身

2018年03月28日 21:29 時報周刊 溫博鈞

高橋聖子有「AV救世主」之稱。(JKF提供)

「TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo」將於今年夏天盛大登場，主辦單位正式公布展覽相關細節，展期為2018年8月3、4、5日，屆時一連三天在新北工商展覽館舉辦，集結日本一線偶像AV女優、台灣火紅Show Girl助陣，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋，預計場內溫度會沸騰狂燒。

主辦單位邀來被譽為「AV救世主」、當今女優界的巨星高橋聖子，特別拍攝ＪＫＦ四月份雜誌封面宣傳成人展。高人氣的她擁有G罩杯人間胸器、23吋水蛇腰的女神比例，2016年在AV金馬獎「AV OPEN’16」一舉奪下7個冠軍，締造「7冠王」破紀錄的超狂成績，2017年再度拿下最優秀新人等4大獎項，在AV領域發光發熱。

高橋聖子也在音樂事業衝刺，今年3月初曾以搖滾樂團身分來台演出，真材實料、架勢十足，幾乎讓人忘了她的AV女優身分。當時她趁工作空檔體驗腳底按摩、還到夜市觀光，首度品嚐「台灣土雞」炸雞排，好滋味讓她難以忘懷，直呼：「整個上癮了，真的好好吃哦！」

過往AV作品獲得好評，被問到「第一次」發生在幾歲，她苦笑說：「16歲那年的冬天、獻給同校的學長，不過最後只維持肉體關係，算是悲劇收場吧。」高橋聖子感謝台灣粉絲長期支持，不忘喊話：「今後我也會在台灣多多表現，大家一定要幫我加油唷！」

展區內容搶先曝光

TRE台北國際成人展另有「女優馬殺雞」，主打AV拍攝場景躍出螢幕，女優將提供最極致撫慰，親自幫你馬殺雞去除疲累，號稱「頂極誘惑讓你徹底酥軟！」「女優MTV」則為在隱密空間與女優獨處看片，發生什麼事情無法預測，但害羞興奮的感覺讓你欲罷不能；「女優親密接觸」則是與D槽女神一對一互動，除了合照簽名，還能與女神近距離交流，現場配有翻譯讓你溝通無障礙；「TRE Club」誓言挑戰情慾尺度激舞，每位舞者將使出火辣大絕，給粉絲致命的誘惑等其他互動體驗，將分為五大展區，期待粉絲前來熱情參與。

(時報周刊)