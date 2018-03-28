奇蹟！海上漂2年...相機主人找到了 失主是日本女大生

2018年03月28日 21:30 中時電子報 林毅 中時／ 李忠一 中時／

1台外觀布滿藤壺的防水相機，27日被宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小學生發現，師生盼能從記憶卡中尋獲失主訊息，卻驚見失主可能是日本人，照片應在石垣島潛水時遺失，經過上百公里的漂流、2年的時間後意外被尋獲 (圖／本報資料照、翻攝自網路)

岳明國小老師李公元將相機漂流記寫在臉書中，並公布相機拍攝的照片，引起廣大迴響，就連日本媒體也聞訊來採訪。（摘自李公元臉書）

1台外觀布滿藤壺的防水相機，27日被宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小學生發現，師生網友總動員，幫忙相機尋回他的主人，就在今晚(28日)，失主已經找到了！

這台Canon型號G12的相機在海上漂流了2年，被岳明國小五年級學生何兆恩發現，尋獲時外觀布滿藤壺，但讓人訝異的是，打開後相機不僅沒受損，且竟然還有電力能運作。檢視相機記憶卡，發現資料夾內的照片加起來至少有上百張，內容除了滿載石垣島旅遊潛水的照片，還有在東京的風景照，因此研判失主為日本人。

想到相機內滿載著旅遊美好回憶，岳明國小五年級導師李公元說，儘管偷看照片有些不道德，但為了找回失主，還是選擇從照片中找線索，就這樣透過網路世界的分享，今晚終於找到相機主人。

失主是一名東京上智大學英語學科三年級的女學生椿原世梨奈，對於能夠找回2年前遺失的相機，她本人也感到相當不可思議，同時不斷謝謝岳明國小師生們，承諾絕對會擇期來台親自道謝，不過時間方面要先賣個關子。巧合的是，椿原世梨奈在去年3月時才來台旅遊過，相機能在台灣被尋獲，似乎也是天註定。

(中時電子報)