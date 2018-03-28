奇蹟！海上漂2年...相機主人找到了 失主是日本女大生

海上漂流2年多的相機失主終於找到了，是日本女大生椿原世梨奈 (圖／翻攝自Park Lee臉書)

友善列印
中時電子報
中時／
1台外觀布滿藤壺的防水相機，27日被宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小學生發現，師生盼能從記憶卡中尋獲失主訊息，卻驚見失主可能是日本人，照片應在石垣島潛水時遺失，經過上百公里的漂流、2年的時間後意外被尋獲 (圖／本報資料照、翻攝自網路)
岳明國小老師李公元將相機漂流記寫在臉書中，並公布相機拍攝的照片，引起廣大迴響，就連日本媒體也聞訊來採訪。（摘自李公元臉書）

1台外觀布滿藤壺的防水相機，27日被宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小學生發現，師生網友總動員，幫忙相機尋回他的主人，就在今晚(28日)，失主已經找到了！

防水相機漂流2年 網友動員找失主

這台Canon型號G12的相機在海上漂流了2年，被岳明國小五年級學生何兆恩發現，尋獲時外觀布滿藤壺，但讓人訝異的是，打開後相機不僅沒受損，且竟然還有電力能運作。檢視相機記憶卡，發現資料夾內的照片加起來至少有上百張，內容除了滿載石垣島旅遊潛水的照片，還有在東京的風景照，因此研判失主為日本人。

想到相機內滿載著旅遊美好回憶，岳明國小五年級導師李公元說，儘管偷看照片有些不道德，但為了找回失主，還是選擇從照片中找線索，就這樣透過網路世界的分享，今晚終於找到相機主人。

失主是一名東京上智大學英語學科三年級的女學生椿原世梨奈，對於能夠找回2年前遺失的相機，她本人也感到相當不可思議，同時不斷謝謝岳明國小師生們，承諾絕對會擇期來台親自道謝，不過時間方面要先賣個關子。巧合的是，椿原世梨奈在去年3月時才來台旅遊過，相機能在台灣被尋獲，似乎也是天註定。

(中時電子報)

寶麗金餐飲集團抽獎贈名車帶動業… 「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」台中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。