范冰冰現身台北 出席鑽石品牌發布會

范冰冰在台北出席鑽石品牌發布會。（取自新浪微博＠范冰冰工作室）

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旺報

范冰冰是全球最具影響力的亞洲女演員之一，最近還成為大陸網友力推的美妝博主。時尚感十足的她，今天（3月28日）來台，出席在台北101購物中心4樓THE ONE 獨一文創舉辦的「Lotus by De Beers高級珠寶系列」媒體發布會，精彩演繹「Lotus by De Beers高級珠寶系列」的清靈美麗。

由於范冰冰鮮少來台，發布會現場擠滿搶拍的媒體，但已事先被告知不能提范丞丞及婚事。

身為該品牌全球廣告形象代言人的范冰冰，今天身穿Georges Hobeika 2018春夏高级定製的湖水綠長禮服，選配的鑽石套組總值逾新台幣2640萬元，包括精緻靈動的Radiating Lotus 高級珠寶鑽石項鍊、耳環與手環，搭配璀璨動人的5.01克拉DB Classic圓形明亮式車工單鑽戒指，烘托其清麗脫俗的女神風範。

發布會上，公布范冰冰最新拍攝的全球廣告形象《When Only Forever Will Do》，描繪她與De Beers之間的獨特故事，她也也大方分享她珠寶的搭配哲學：「珠寶的搭配不一定要穿晚禮服，就算是平常私下的牛仔穿搭，也可以利用項鍊及戒指來提升整體設計感。」並透露未來希望生女兒，把自己的鑽石傳給女兒。

(旺報)

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