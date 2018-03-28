《月夜情愁》29日首演 蔡振南吐「剉咧等」

2018年03月28日 21:41 中時 洪秀瑛

陳竹昇。（民視提供）

唐美雲（左）、小咪。（民視提供）

余子嫣（左）、王燦。（民視提供）

演員群。（民視提供）

演員群。（民視提供）

唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》3 月29日至4月1日、4月5日至8日將在臺灣戲曲中心大表演廳演出，合計8場次高達5000多張票券已完售，創下國內戲曲演出紀錄，給戲團一劑強心針。

蔡振南在《月夜情愁》首次挑戰唱北管，大喊「阿娘威」，他笑說排練完之後覺得自己剉咧等，他為了這次演出，特地從美國訂一副助聽器，靠手機就可以調整音頻，還有環繞音響的效果。陳竹昇劇中唱南管，但他聽北管像回到童年，覺得北管音樂有種祥瑞之氣，這次能跟劇中多位國寶級演員合作，既難得又有趣，自己也學到很多。

編導邱坤良盛讚唐美雲求好心切，「要喝一杯牛奶，買回一座農場」的執著性格，傾力製作此劇，集結戲曲、影視、舞台劇等各領域的頂尖演員，也笑說唐美雲把後台當普渡，總是準備滿滿的食物給大家。

設計群除與劇團已多次合作的導演助理吳定謙、舞台設計王世信、視覺設計王奕盛、舞蹈設計張逸軍外，邱坤良另引薦服裝設計黃文英、燈光設計曹安徽、表演指導陳湘琪，首次與唐美雲歌仔戲團合作。

藝術總監及主演唐美雲表示，該劇是創團21周年以來，面臨格局最龐大、挑戰性最高的製作，自己也破天荒要快速換裝，還有假裝「起駕（被附身）」解圍，活靈活現的演出逗得台下觀眾哈哈大笑。

唐美雲表示，本劇演員必須演唱歌仔戲、北管及南管，形成罕見的跨劇種，笑說一張票可以看到多元的戲劇呈現，《月夜情愁》每場次動員約200人，看熱鬧也能看門道，是戲曲界非常少見的歷史大戲，眾人驚呼「只有唐美雲能超越唐美雲了」。

視帝蔡振南、編導全才羅北安分飾西皮、福路派大老，將於劇中展現苦練多時的北管唱段，算是用北管在對嗆，勢必讓大家驚豔。小咪為呈現劇中內台戲橋段，親自演出吊鋼絲場面、飛到兩層樓以上高度。

王燦自爆在排練的時候，常常看得太專心而忘記自己要出場，他更將在大型械鬥動作戲中，挑戰360度轉體迴旋的高難度特技動作，日前彩排時，ㄧ踏上斜坡高台竟全身發抖，雖然不是第一次站高台吊鋼絲，但第一次要演出從高台摔下的橋段，讓他不慎頭重腳輕的翻過頭，頭部輕微著地，還好劇團有幫演員們保險。

(中時)