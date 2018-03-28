藝高膽大 阿聯F-16戰機避過飛彈狙擊

阿拉伯聯合大公國的F-16是block60型，是最先進的一代，也稱為F-16E。有固定式的光學/熱顯儀，紅外線預警系統，也許就是這些先進裝備，使飛行員避過了胡塞組織的狙擊。(圖/阿聯空軍)

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中時電子報

葉門極端團體胡塞組織(Houthis)在一週前，曾以改裝飛彈襲擊沙烏地阿拉伯的F-15戰機，並且宣稱成功擊中。今天他們再次發動狙擊，目標是阿拉伯聯合大公國的F-16E戰機，不過阿聯戰機顯然應變及時，在經過各種擺脫戰術後，成功躲過飛彈，整個驚險過程被胡塞組織紅外線攝影機紀錄下來。

The Driver報導，佔有葉門首都沙那的胡塞組織，似乎有著相當多的武器，並且還能善於應用，這一次的影片同樣是胡塞組織自己公布的，他們在3月27日日以社群網路和自己控制的電視台，發布了一段紀錄影片，時間是在晚上，所以我們看不出來胡塞組織發射了哪一型的飛彈，然而之後畫面切換到紅外線攝影機的紀錄，一架F-16在得知自己被飛彈狙擊後，緊急開啟後燃器，做出大迴避動作，並且不斷釋放干擾熱焰彈，終於最後一刻躲過了來襲的飛彈。

F-16避過飛彈的瞬間。(圖/youtube截圖)

就如影片所呈現，胡塞組織並沒有聲稱他們擊落了這架阿聯的F-16，而是暗示他們有能力打落想要阻止他們的敵人，換言之，胡塞組織認為，即使飛彈失手，光是這段驚險的影片也足以嚇阻阿拉伯聯盟的空軍部隊了。

另外也值得注意的是，片中的熱像儀是FLIR 系統公司出品，這是美國制式的武器裝備，性能相當好，顯然這套武器已落入胡塞分子之手，而且他們也很能善用這項裝備，他們究竟還掌握多少?這是阿拉伯聯軍要思考的。

伊朗很可能是胡塞份子的主要武器提供者，據說他們己經提供一批「沙雅德2型」(Sayyad-2)飛彈，這型飛彈是從美國RIM-66標準1型飛彈(SM-1)所改裝而成的，其射程至少有40公里，這枚飛彈的威力又比上週F-15所遭遇的R-27改裝飛彈來的大，另外補充說明的是，上週胡塞組織對沙烏地阿拉伯空軍的F-15戰機的攻擊行動，據沙烏地的說法，那架F-15雖然有受損，但是仍然完成任務並安全返回基地。

如果這消息得到證實，這將代表胡塞組織的防空能力將大幅增加，阿拉伯聯軍的戰機未來的作戰行動必須更加小心。

(中時電子報)

文章來源：Houthis Film Attempted Downing Of UAE F-16s Amid Claims They've Gotten New Iranian Missiles

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