「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」台中五權店更名全新出發

五權路與學士路口的「香港仔‧茶」餐廳，近期已改名為「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
，「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」更名後，更加融入阿秋大肥鵝的招牌料理、小吃。（圖／曾麗芳）
即日起至4／10，推出明爐燒鵝1／4隻，原價450元、特價299元。（圖／曾麗芳）
「香港仔‧茶」餐廳，近期已改名為「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」，自3／12日起更換菜單。（圖／曾麗芳）

台中餐飲市場競爭激烈，位於中國附醫熱鬧商圈、五權路與學士路口的「香港仔‧茶」餐廳，近期已改名為「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」，自3/12日起更換菜單；同時為感謝顧客對「香港仔‧茶」餐廳的支持，即日起至4/10，推出明爐燒鵝1/4隻，原價450元、特價299元，吸引消費者上門嘗鮮。

阿秋餐飲集團表示，「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」更名後，更加融入阿秋大肥鵝的招牌料理、小吃，特色料理包括大肥鵝、秘製臭豆腐、招牌牛鍋、人蔘布袋鵝、四季肥腸等等；也提供10人份桌菜，有5,000元、8,000元兩種價格可供選擇；還有阿秋大肥鵝的燒臘便當、燒臘雙拼和三拼。

「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」保留了茶餐廳的人氣蒸籠點心，以及師傅的私房菜單。例如海鮮公仔麵、還有「臘味蘿蔔糕」等等，結合眾多阿秋大肥鵝的招牌料理與茶餐廳的港點，透過更名與更換菜色，積極搶攻廣大消費者的荷包！

(工商)

奇蹟！海上漂2年...相機主人找到… 台大臨時校務會議紀錄上網 擱置…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。