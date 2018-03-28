「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」台中五權店更名全新出發

2018年03月28日 21:48 工商 曾麗芳

，「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」更名後，更加融入阿秋大肥鵝的招牌料理、小吃。（圖／曾麗芳）

即日起至4／10，推出明爐燒鵝1／4隻，原價450元、特價299元。（圖／曾麗芳）

「香港仔‧茶」餐廳，近期已改名為「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」，自3／12日起更換菜單。（圖／曾麗芳）

台中餐飲市場競爭激烈，位於中國附醫熱鬧商圈、五權路與學士路口的「香港仔‧茶」餐廳，近期已改名為「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」，自3/12日起更換菜單；同時為感謝顧客對「香港仔‧茶」餐廳的支持，即日起至4/10，推出明爐燒鵝1/4隻，原價450元、特價299元，吸引消費者上門嘗鮮。

阿秋餐飲集團表示，「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」更名後，更加融入阿秋大肥鵝的招牌料理、小吃，特色料理包括大肥鵝、秘製臭豆腐、招牌牛鍋、人蔘布袋鵝、四季肥腸等等；也提供10人份桌菜，有5,000元、8,000元兩種價格可供選擇；還有阿秋大肥鵝的燒臘便當、燒臘雙拼和三拼。

「阿秋大肥鵝港式料理餐廳」保留了茶餐廳的人氣蒸籠點心，以及師傅的私房菜單。例如海鮮公仔麵、還有「臘味蘿蔔糕」等等，結合眾多阿秋大肥鵝的招牌料理與茶餐廳的港點，透過更名與更換菜色，積極搶攻廣大消費者的荷包！

(工商)