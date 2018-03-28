台大臨時校務會議紀錄上網 擱置理由全曝光

2018年03月28日 22:05 旺報 簡立欣

攸關台大校長人事案的台大臨時校務會議24日舉行，物理系教授張顏暉提議「5提案全部擱置」的發言說明也全都詳實記錄下來。張顏暉表示，不該在選舉結果公布前就討論選舉過程是否恰當；「台灣民主化以來的選舉，不管選舉期間多少紛擾，中委會一定依法立刻公布選舉結果，否則會引起各方抗爭，社會動盪不安。」

會議紀錄已可上網查詢（http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/administration/校務會議/106-2-1p.htm）。

根據會議紀錄，24日中午12時12分，張顏暉要求大會在實質討論此議案或相關遴選議案時，應先議決是否就此案展開討論或將議案直接退回；「此提案要求我們做的是一件非常不尋常的事情，也就是在選舉結果公布前就先討論選舉過程是否恰當。」

張顏暉說，我們都知道，選舉是實現民主的重要制度，而選後依法公布結果是此一制度的基石，台灣民主化以來的選舉，不管選舉期間有多少紛擾，中委會一定依法立刻公布選舉結果，選舉期間的紛擾，只能公布結果後依法嚴辦，不可以因有疑慮而不公布結果，因為如果不公布結果，那會引起各方的抗爭，讓社會動盪不安，而且會敗壞選舉的公信力，破壞整個選舉制度，因而使得民主的實踐變為不可能。

他表示，因此在選舉結果未公布前，討論選舉過程是否恰當，或是否應組成一個調查委員會，都是一個極為違反民主制度的做法，此例一開以後台大任何選舉都有人可以援例聲稱，在某些事未獲得澄清前不得宣布選舉結果，那台大校園以後將抗爭不斷永無寧日。

張顏暉說，所有選舉間的質疑有無違法都可以在公布當選人後加以調查，有嚴重違法缺失可發動不信任投票要求當選人去職，但所有人都不宜在選舉結果公布前說三道四，以免破壞選舉制度的公信力，如此校園民主才有發展的空間，大學自治才有實踐的可能。因此他要求在實質討論以前應該要議決：我們是真的要討論這個案子嗎？還是應該把它退回，直到校長當選人公布以後再議？

張顏暉說，希望大家可以好好考慮這個問題，並把所有這些議案全部退回，等校長當選人宣布以後再來討論如何檢討，「因為我們不應該破壞選舉制度。」

張顏暉發言之後獲得滿堂彩，其後每項提案他都提出擱置動議，並都獲得壓倒性贊成票數。台大代理校長郭大維表示這個結果很清楚顯示，台大校務會議認為無權過問校長遴選結果。

(旺報)