梁靜茹加州開唱 思子情靠視訊解決

梁靜茹上週在加州開唱。(經紀公司提供)

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梁靜茹演唱會座無虛席。(經紀公司提供)

梁靜茹美國時間23、25日在舊金山、洛杉磯開唱，她此次僅在美國短暫停留一周，老公和兒子Anderson都留在台灣，她很久沒有出這麼久的遠門，思子心切的她，不僅天天打電話回家，甚至連坐車的短暫時間也不忘記和兒子視訊。

梁靜茹上一套巡演「你的名字是愛情」場次多達60場，踏遍拉斯維加斯、紐約，但因故未排到西岸，不少歌迷都相當期望她到美西演出，加州主辦單位邀了她一年，才終於在去年年底確定舉辦兩場「加州音樂會」，她表示：「能在這麼專業的場地，和加州的歌迷可以更近距離的互動，希望歌迷在享受音樂的過程中，也能感動和擁有最美的回憶。」

舊金山選在可容納3000人的City National Civic演出，洛杉磯場則在辦過多次奧斯卡頒獎典禮，可容納6000人的「聖殿劇院」舉行，兩場票房合計約194.7萬美金(台幣約5700萬元)，在美人氣十足。雖然這次演出定調為「音樂會」，表定演出曲目也只有安排90分鐘，但她頗有誠意，除了準備4套全新服裝，包括經典歌曲〈分手快樂〉、〈勇氣〉、〈可惜不是你〉也全都排進歌單，讓西岸近萬名歌迷全都聽得如癡如醉。她在舊金山唱完安可曲後，原本已經下台準備卸妝，樂手們的樂器也都拔掉電源，但歌迷全都捨不得離開，在場內狂喊：「梁靜茹！」長達五分鐘，最後她又現身清唱〈愛你不是兩三天〉，更是讓粉絲全都又驚又喜，隨後她也笑說：「謝謝大家。」

梁靜茹表示，由於巡演才剛結束，今年暫時沒有演唱會規劃，不過她已開始著手籌備新專輯，預計在下半年推出，也期望未來的演唱會能夠規劃到100場。

(中時)

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