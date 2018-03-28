奇美博物館陪孩子「藝」起玩　認識畫作修復大解密

2018年03月28日 22:59 中時 曹婷婷

奇美博物館近期打造全新「互動藝術區」，以「藝術修復這件事」為主題，公開畫作修復歷程。(奇美博物館提供)

奇美博物館與嘉南藥理大學嬰幼兒保育系師生合作，舉辦「說故事」活動。(奇美博物館提供)

奇美博物館動物廳定期推出「教具車演示」活動，目前主題為「熊麻吉」。(奇美博物館提供)

即將到來的春假，想好怎麼度過了嗎？奇美博物館邀大小朋友藝起玩，常設展廳新增「互動藝術區」，以輕鬆方式揭開畫作修復神祕面紗，透過可愛插畫及深入淺出的文字說明，不分年齡都能認識畫作修復的過程與細節，了解維護藝術品的重要。

你知道藝術品也跟人一樣要進醫院健檢保養嗎？奇美博物館常設展廳近期特別打造全新「互動藝術區」，以「藝術修復這件事」為主題，公開畫作《彈曼陀林的少女》修復歷程。

展區將修護室比喻為醫院，畫作必須經由擔任醫生角色的修復師進行診斷及治療，最後才能康復出院。

透過畫作「看病」過程，分享諸多專業處理細節，例如顏料掉落、畫布破損、圖像缺失該怎麼辦？同時分享近20個修復步驟，包括側光檢測、保護表層、加固顏料、破洞補新等等，並輔以5個電子螢幕，藉由影像呈現，讓大小朋友可以清楚看見不同的修復步驟如何進行。

尤其，民眾也能動手翻閱說明板、觸摸修復工具等，還能親自比較《彈曼陀林的少女》畫作修復前後對照，修復前「憔悴」面容、修復後「回春」樣貌。

館方表示，館內成立修護室後，針對典藏作品進行修復及維護，目前已累積不少經驗，由於許多民眾對修復工作感到好奇，此次特別設置常態型的「互動藝術區」，透過可愛插畫及深入淺出的文字說明，讓大眾不分年齡認識畫作修復的過程與細節，進而了解維護藝術品的重要。

此外，配合《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》特展，也應景舉辦「說故事」活動，因應兒童節到來，館方與嘉南藥理大學嬰幼兒保育系師生合作，以「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展為靈感，創作一個關於哈勒曼特爺爺的精采故事，包括「哈爺爺」在市集挑選心愛古物的過程、與古物成為相惜相伴的好朋友，以及如何突破創作瓶頸畫出一幅好畫等等，現場同步舉辦問答送禮。

首場表演將在4月4日兒童節登場，4月14日至4月底每逢星期六下午2點及下午3點半各有一場演出，地點在博物館大廳，歡迎小朋友前來欣賞，全程免費。

此外，奇美博物館還有許多適合親子觀眾的體驗。館內部分，動物廳「教具車演示」即是針對親子所設計，近期主題為「熊麻吉」，透過介紹全世界8種熊的分布位置，比較熊的外型差異，了解熊族多元性與生態區密切關連。

自動樂器展演、特展廳互動體驗區等，也深受親子客群的喜愛。配合《凝視日常》特展，27、28日戶外繆思廣場還將舉辦「荷蘭國王節市集」，歡迎大小朋友共襄盛舉。

奇美博物館自4月起試辦「入館免預約」，民眾不需提前上網預約，可現場買票或於通路預購票券，即能入館參觀，若人數達80人以上的團體，才需事前聯繫。

(中時)