阿富汗A-29大嘴鳥首戰告捷 精準打擊塔利班

2018年03月28日 23:08 中時電子報 江飛宇

阿富汗空軍的 A-29超級大嘴鳥(Super tucano)輕型攻擊機完成服役後的首次精準攻擊，戰機以雷射導引炸彈轟炸塔利班陣地，這是阿富汗軍隊第一次使用聰明武器。

The Drive報導，2018年3月22日，從喀布爾坎達哈空軍基地(Kandahar )的一架A-29，對阿富汗西部的一座塔利班控制下的宅院，投擲250磅級的GBU-58 舖路 (Paveway) 雷射導引炸彈，沒有波及其他地方，完成了精準攻擊任務。據報導，這架A-29的組員是在去年底才開始訓練使用武器，因此這是他們的首次實戰，表現相當不錯。

美國空軍準將菲利普．史都華(Phillip Stewart)讚許阿富汗飛行員的表現，他說：「他們在戰鬥中發揮了他們學會的技術，我們的顧問還會繼續指導他們，直到能夠獨立作戰。」

阿富汗的A-29機組人員，可能是阿富汗軍隊當中少數能夠操作雷射導引武器的部隊，這是個重要的開始，因為雷射導引的技能，最終可以使他們能靈活運用飛機自己的感應器砲塔，或者引導無人飛機，甚至給地面部隊標定攻擊目標。這種現代化作戰是阿富汗正規軍很需要學習的，他們比較缺乏這種現代化武器的概念，在2016年4月至12月，他們還不會使用精準武器的時期，A-29攻擊機雖然早已服役，但是每5次出擊，就至少有一次因為擔心打擊無辜平民或友軍，宣告攻擊暫停，如果他們當時能夠使用導引炸彈，作戰就會成功。

塔利班仍然盤据在喀布爾的周圍山區，而且以經營毒品加工為生，因此現在的阿富汗正規軍仍是以塔利班為主要敵手，不過由於塔利班經常混雜在各氏族的交界區，很難區分敵我，所以阿富汗軍隊以及該國警察部隊的傷亡率總體上一直很高。

除了阿富汗以外，菲律賓也引進了A-29作為反恐戰爭之用，主要攻打窩藏在菲律賓南部的阿布塞耶夫武裝恐怖組織，也取得很好的戰果。A-29的實戰成績也可能影響美國空軍正在盤算的輕型攻擊機計畫，目前競爭的分別是A-29與德士隆的AT-6，這兩者都是螺旋槳飛機，如果以實戰表現看起來，A-29似乎更好一些。

(中時電子報)