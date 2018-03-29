律師說法》名嘴王瑞德開告！嗆讓酸民「留前科」有那麼嚴重？

2018年03月29日 00:02 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

名嘴王瑞德日前爆料台北市長柯文哲收買名嘴，因為未提出什麼確切的證據，讓網友對瑞德大酸特酸，王瑞德認為有些網友的言詞已侮辱他的人格，因此對不少網友提出公然侮辱之刑事告訴，更嗆聲侮辱他的人會留下前科，未來無法申請良民證，甚至應徵保全工作都不可能。

●法律評析

公然侮辱、誹謗被判有罪，會留下前科嗎？

一般民眾認知的「前科紀錄」、「良民證」，是指「警察刑事紀錄證明」，即登載個人刑事紀錄，法令規範保全、計程車司機等行業從業人員，不得有刑事紀錄，所以這些行業的雇主，往往會要求勞工提出良民證。

但其實不是所有犯罪都會登載在良民證上，依「警察刑事紀錄證明核發條例」第6條規定有多款不記載之情狀，其中「受拘役、罰金之宣告者」不予登載，而網路妨害名譽的犯罪，幾乎可說99%都是拘役或罰金的刑度，所以妨害名譽的犯罪被告，還是可以請到良民證，可以說對生活不會有任何影響。所以瑞德嗆聲的內容，是無法實現的。

面對網路侮辱、誹謗，提告不是聰明手段

妨害名譽的案件，就算判決有罪，刑度也是極輕，告訴人所付出的時間、金錢成本往往高於被告，過去以來，也有諸多將公然侮辱、誹謗除罪化的呼聲。而公眾人物更不建議用提告的方式來處理，例如前些時日立委林俊憲和近日王瑞德對網友提告，網友的聲請更是有增無減，被罵得更慘，而提告到判決的時間也大約須時半年，緩不濟急，大張旗鼓喊告，結果不起訴或嗆聲內容出錯，反而更多了一個被酸的點。有時候，運用其他危機處理的處置方式，退一步，用雅量包容網友的言論，雖然輸了一時，但對未來的名聲反而是加分作用啊！

(中時電子報)