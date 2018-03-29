每週至少一次「愛愛」 常保你我身心健康

2018年03月29日 05:01 中時電子報 李靖棠

近年來，隨著性醫學和性健康等專門學科與研究的完備，我們對性愛的認知，已不像過去如此封閉和禁忌。愈來愈多的研究和實驗，也讓大眾更能真正知道它的重要，並開始認知性愛對於男女身心健康的幫助，是多重且多方面的。

美國《時代雜誌》（Times Magazine）報導，受到工作壓力、快節奏社會與爆炸式資訊轟炸影響，現代人的性愛平均次數快速下降中。就拿美國來說，性學期刊所統計的數據發現，2010至2014年間美國人均每年性愛次數，竟然遠比十年前減少了9次；其中同住一個屋簷下的夫妻減少更多，平均一年少了至少16次「愛愛」。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授Jean Twenge認為，除了工作佔用了大半時間外，包含網路串流影音Netflix等平台，也成為情侶或夫妻間性溝通的「競爭者」。但她仍提出建議，為保障彼此的身心健康，一年最少要維持54次性行為，平均約等於每週一回，畢竟無論從促進伴侶的親密關係、或能高效地達到卡路里的燃燒，性愛都是一項有益健康的有氧運動。

十大性愛優點：

一、提升免疫力：美國的醫學研究報告指出，每週定期兩次的伴侶，能增加體內的免疫球蛋白A（IgA），有效降低誘發感冒和流感的機會。

二、強化心臟：尤其是男性，性愛高強度的運動能增加心率，最新刊登於《美國心臟學期刊》的研究指出，年齡在50歲以內的男性，若能維持定期每週做兩次，能有效降低發生心臟相關疾病的機率達45%。

三、降低血壓：這點主要針對中高齡女性，包含密西根州立大學等研究指出，定期的性愛能降低57至85歲女性罹患高血壓的機率。

四、舒緩疼痛或不舒服：研究報告指出，對於部份族群患有偏頭痛等症狀，性愛能協助他們緩解疼痛。

五、降低前列腺癌的機率：醫生認為，男性應定期每月有至少12次射出，能有效預防且降低離癌的風險。

六、增加睡眠品質：透過性愛和高潮，能讓大腦獲得催產素（Oxytocin），使雙方能迅速進入睡眠狀態，並得到7至9小時高品質的睡眠。

七、釋放壓力：適當且美好的性愛，能讓雙方都妥善地釋放生理和心理上的壓力。

八、增強腦力：最新研究認為，性愛能啟發女性的腦力和記憶力，而荷蘭阿姆斯特丹大學研究團隊則指出，性能啟發人類短期記憶和創造力、而相反地，愛情則能激發長期記憶與分析思考能力。

九、增長壽命：對於中高齡男性來說，擁有定期的性愛，比沒有固定性生活的族群，能降低至少5成的死亡機率。

十、增強自尊心：在床上的展現或得到好表現，能增強人們的自尊心和信心，在往後面對社會環境時，更能展現出自我的價值。

但即便性愛能帶來多種優點，專家們仍提醒大眾，最重要的一點是做好安全和保護，才能避免不必要的性病發生，或意外懷孕，造成雙方的困擾和挫折。

(中時電子報)