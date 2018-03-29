孫芸芸跑趴好身材藏不住 微笑公佈至今最滿意體重

2018年03月29日 00:02 中時 陳張眾

坦言對衣服上的皺摺有偏執狂的曾之喬，選穿私下較少嘗試的COACH春夏系列軟質洋裝搭皮夾克亮相。（粘耿豪攝）

吳姍儒自稱可於穿搭中駕馭繽紛色彩，派對上也穿著COACH X KEITH HARING粉色亮片上衣亮相，令同場出席的劉以豪也不禁講到：「你也太Bling了吧！」（粘耿豪攝）

美國時尚品牌COACH於28日晚間，於台北華山文創園區永豐Legacy Taipei展演空間，舉辦COACH X KEITH HARING聯名系列上市派對，剛從香港參加完Art Basel巴塞爾藝術展的孫芸芸，也搶先換上一襲品牌早秋裝束展現率性風格。平常穿搭都給人貴婦形象的她，卻喜歡服裝中哥德與浪漫感衝撞出的「突兀感」，「我個人滿喜歡有個性的東西，很喜歡穿黑色，喜歡有點性感，性感是有點中性的感覺，不見得是很女生的風格。」

體態一向維持得宜的孫芸芸，於活動現場看來體型更為纖細，受訪時坦言因忙碌的工作行程讓她掉了3公斤，也開心與眾人分享最近穿衣都不用遮腰的小確幸。身高163公分的她，目前體重大約只有45、46公斤，更令她笑說：「自己沒有想像能有這一天。」

同樣喜愛挑戰自我造型的曾之喬，於活動中選穿私下衣櫃中較少出現的鬆軟布料洋裝現身，自稱有點皺摺強迫症的她，工作時都會帶著隨身型掛燙機，還會特別在意身上衣服隨著肢體活動所產生的小皺摺。而近來常出席時尚活動的她，也從參加時裝周的經驗中學習到做自己的精神，喬哥開釋道：「不用太care別人怎麼看你，勇於冒險，表達自己想要說的。」

反觀同場出席的Sandy吳姍儒，透露每次參加時尚派對都十分緊張，外表看來外向的她，心中其實十分內向，但透過活動中能看到大明星們的難得機會，亦令她感到非常興奮。自曝喜歡在活動中觀賞女藝人的她，當被問到派對中有沒有最想認識的人時，她則立刻回答已把曾之喬列為想要約吃飯的對象之一，還說道：「我很喜歡這個人（指曾之喬），但我不認識她，因為主持人的關係，大多數時間都是我問別人問題，很難認識人，我在圈內是著名的沒有朋友。」而在隨後曾之喬的個人Instagram帳號上，也放出與Sandy並肩而坐的俏皮照片，可見兩人於派對中培養出的良好互動關係。

(中時)