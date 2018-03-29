甩開美國GPS依賴 中俄軍力更驚人

2018年03月29日 00:14 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸與俄羅斯達成協議整合北斗和格洛納斯衛星導航系統，未來北斗衛星導航的覆蓋範圍等於說擴展到了半個地球的面積，除了完美覆蓋亞太地區外，在俄羅斯、中東等地區都將具有導航定位能力。屆時，美國GPS全球定位系統將無法再對中俄導彈、戰機、船艦進行干擾。

據搜狐引述俄羅斯衛星通信社消息，中俄兩國將整合北斗和格洛納斯衛星導航系統，除了擴大覆蓋面積之外，導航精度也將成倍增加。軍事專家表示，很多現代化武器裝備都要依導航賴衛星導航，而長期以來美國GPS全球定位系統獨佔衛星導航系統市場，中俄在建立各自的衛星導航系統之前，一直使用的都是美國的GPS衛星導航系統，在實際的軍事行動中，吃了大虧。

在1999年的車臣戰爭和2008年的俄羅斯－喬治亞戰爭中，俄軍使用的GPS導航系統就遭到蓄意的干擾和關閉，導致俄導彈和戰機的導航失靈，多枚導彈未能命中目標。1996年台海危機，當時大陸二炮部隊有兩發導彈未落入10海里見方的演習目標區內。解放軍研判認為，可能是美國突然中斷GPS訊號所致。美國導航系統干擾威脅使得中俄兩國下定決心，發展衛星導航系統。

如今，兩國在整合導航系統之後，除不再依賴美國GPS全球定位系統，也對於中國大陸高科技武器裝備出口，也有很大的促進作用。

(中時電子報)