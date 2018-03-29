甩開美國GPS依賴 中俄軍力更驚人

中國大陸與俄羅斯達成協議整合北斗和格洛納斯衛星導航系統。(圖/擷自kknews.cc)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中國大陸與俄羅斯達成協議整合北斗和格洛納斯衛星導航系統，未來北斗衛星導航的覆蓋範圍等於說擴展到了半個地球的面積，除了完美覆蓋亞太地區外，在俄羅斯、中東等地區都將具有導航定位能力。屆時，美國GPS全球定位系統將無法再對中俄導彈、戰機、船艦進行干擾。

據搜狐引述俄羅斯衛星通信社消息，中俄兩國將整合北斗和格洛納斯衛星導航系統，除了擴大覆蓋面積之外，導航精度也將成倍增加。軍事專家表示，很多現代化武器裝備都要依導航賴衛星導航，而長期以來美國GPS全球定位系統獨佔衛星導航系統市場，中俄在建立各自的衛星導航系統之前，一直使用的都是美國的GPS衛星導航系統，在實際的軍事行動中，吃了大虧。

在1999年的車臣戰爭和2008年的俄羅斯－喬治亞戰爭中，俄軍使用的GPS導航系統就遭到蓄意的干擾和關閉，導致俄導彈和戰機的導航失靈，多枚導彈未能命中目標。1996年台海危機，當時大陸二炮部隊有兩發導彈未落入10海里見方的演習目標區內。解放軍研判認為，可能是美國突然中斷GPS訊號所致。美國導航系統干擾威脅使得中俄兩國下定決心，發展衛星導航系統。

如今，兩國在整合導航系統之後，除不再依賴美國GPS全球定位系統，也對於中國大陸高科技武器裝備出口，也有很大的促進作用。

(中時電子報)

文章來源：中俄再曝大動作：北斗導航覆蓋半個地球再不怕GPS干擾

阿富汗A-29大嘴鳥首戰告捷 精準…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。