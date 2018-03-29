李婉鈺亂按鈴為啥事？ 關係人張碩文2次未到庭挨罰

2018年03月29日 02:19 中時電子報 吳家詮

儘管新北市議員李婉鈺去年11月間涉及深夜酒後前往前立委張碩文住處亂按門鈴，干擾到鄰居休息，還出手「招呼」前往處理警員案子，已經被台北地檢署起訴，但是這起戲劇性極高的案子尚未結束。檢察官偵辦期間曾二度傳喚李女口中要找張碩文到庭「作證」，張卻都未到案，直到三月間第3次傳喚才出庭，檢方認為張前二次無正當裡拒不出庭，因而向台北地院聲請裁罰，地院法官28日裁決張碩文罰鍰1萬元。

新北市議員李婉鈺，是去年11月28日深夜到北市正義國宅找前立委張碩文未果，滿身酒氣的她狂按門鈴與住戶爆發口角，李被罵「花癡」還狂掐對方脖子，警方到場勸架反被嗆：「你囂張什麼！」並遭李揮拳打中，警訊後，李女依妨害公務罪嫌送辦，檢方諭令5萬元交保。

據了解，檢方是為釐清李婉鈺前往鬧事的原因為何，於是2度發傳票傳喚張碩文於今年1月23日、2月2日到庭作證，傳票都有合法送達，但張都未出庭，而是分別在1月22日、1月31日寄書狀給檢察官，表示當時他不在場，又有許多親民黨的事情在處理，所以無法到庭。

台北地院28日裁定張碩文1萬元罰鍰的理由是，證人有沒有必要到場，並非證人可單憑己意自行決定，張碩文雖有提出書狀表明無法到庭，但卻沒有檢附任何具體事證，難以證明他有正當理由，因此認定檢察官的聲請有理由。

(中時電子報)