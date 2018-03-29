獨家》酒家菜Fine Dining　山海樓「大」器回歸

2018年03月29日 07:02 工商 姚舜

新的〈山海樓〉餐廳，空間大器寬闊，並帶有懷舊古風韻致，品味獨特。（圖／姚舜攝）

新的〈山海樓〉有大小不同的包廂與更多人的4人桌，置身其中宛如到大戶人家中作客。（圖／姚舜攝）

用〈黑糖露高湯〉當沾醬的〈扁魚春捲〉，是昔日〈蓬萊閣〉酒家的名菜。（圖／姚舜攝）

在海參內鑲著蝦漿，並以甜豆仁和豆莢搭配幫襯的〈萬兵圍城〉，是1930年代台南著名酒樓〈寶美樓〉的酒家名菜。（圖／姚舜攝）

表皮油光亮麗、酒香四溢的〈通心鰻〉，作功繁複細膩，是昔日台南大戶人家的傳統的「阿舍菜」。（圖／姚舜攝）

〈肚包雞〉是昔日著名酒家大菜〈雞仔豬肚鱉〉，過去是桌菜大菜，如今〈山海樓〉將這道菜個人化、精緻化，隨著可嘗。（圖／姚舜攝）

〈茶香鴨腿〉是以甘草、花椒、肉桂等香料醃漬去骨鴨腿，再以特製滷汁、有機鹿谷烏龍茶浸泡鴨腿後再燻製，口感滑嫩細膩且帶著煙燻香。（圖／姚舜攝）

〈菊花干貝湯〉也是昔日的台灣酒家菜，廚師以蛋皮呈現菊花盛開的形貌而命名，內餡有干貝、椴木香菇、松茸、竹蟶等食材。（圖／姚舜攝）

圖上為用台灣正統黑豬肉灌製的〈正黑豬手工香腸〉，下為用泰雅族香料「達那」與原豆純釀造醬油滷製的〈達那滷鮑魚〉，兩者都非常好吃。（圖／姚舜攝）

〈蒲瓜封〉是當令季節菜色，有機蒲瓜與有機紅蘿蔔交織成十字花紋狀，裡面包入正黑豬肉與巴西蘑菇，杏鮑菇，秀珍菇等各種菇類，最後淋上雞高湯，滋味清爽迷人。（圖／姚舜攝）

〈風花雪月〉也是1930年代〈蓬萊閣〉菜色，打發的蛋白霜如潔白的畫布覆蓋在最上層，上面有師父巧手描繪的圖案，蛋白霜下層則是當季新鮮蔬菜，風味層次豐富。（圖／姚舜攝）

全新出發〈山海樓〉的大包廂有獨立花園通道進出，可保留客人隱私。（圖／姚舜攝）

永豐餘生技投資經營、以古早味經典台菜與酒家菜舖陳菜單的〈山海樓〉正式回歸！坐擁2個樓層、開在台北市仁愛路二段豪宅大樓內的全新〈山海樓〉餐廳，營業面積更大了，客人用餐空間也更寬闊舒適了，而且在廚藝團隊用心研發下，許多台灣古早味的大菜，如今都在「讓台菜也能變身Fine Dining」的思維下，得以精緻化、個人化的形色呈盤上桌，即便是一個人用餐，亦能享受諸如〈肚包雞〉、〈通心鰻〉或〈金銀燒豬〉等台菜經典老味道與好味道。

更重要的是，在經營團隊與廚藝團隊共同考據、拜師與研究下，新的〈山海樓〉現今菜單上增加了諸如台北大稻埕〈蓬萊閣〉與台南〈寶美樓〉等20至50年代台灣著名酒樓與酒家的招牌菜式，且這些菜餚並一律採用永豐餘生技自營或契作農場與牧場的有機天然食材入饌，老味道新面貌、健康與美味兼顧，無怪乎本周才試營運，已吸引許多舊雨新知前往用餐，其中不乏外國觀光客。

「我們希望呈現在家宴客的氛圍」，永豐餘生技總經理何奕佳一句話說明了〈山海樓〉欲傳遞給客人的用餐體驗。不過，她口中的家，指的是昔日台灣的大戶人家。再出發的〈山海樓〉裝潢陳設也具體而微地完整體現了台灣早年大戶人家的「大器」。

挑高的廳堂、骨董家具、牆上的油畫，以及屏風、窗棱，甚至鑲嵌在4人座位區用以區隔的屏風上的琥珀色玻璃，都是經過詳細考據、收集，再配置在餐廳空間環境中的巧思。玻璃為什麼是琥珀色的？我不禁好奇。何奕佳說，台灣早年製玻璃的工藝不似今天般純熟，做不出透明通透的玻璃呀！這番解說，已說明了〈山海樓〉致力「重現台灣老味道」的用心良苦。

因特殊時空背景而誕生的酒家菜，某種程度「定義」了台菜，這些年因本土意識抬頭，酒家菜在餐飲市場亦漸成顯學，被更多人討論、研究，甚至成為有些台菜餐廳菜單上的特色賣點。不過，多數台菜餐廳上的酒家菜仍聚焦在諸如〈魷魚螺肉蒜〉或〈五香排骨〉這類菜式上，而〈山海樓〉則是試圖重新找回更多諸如〈江山樓〉、〈蓬萊閣〉、〈春風得意樓〉與〈寶美樓〉等昔時台灣南北酒家與酒樓的招牌菜式，並賦予現代菜餚的形色與面貌。

在「誰說台菜、酒家菜不能和法菜一樣，傳遞Fine Dining用餐體驗」的強烈使命感與理想性格驅動下，〈山海樓〉發揮田野調查的精神，查文獻、看歷史，再按菜名找到「老師父」請教，了解20年至50年代台灣老菜用的食材、醬料與烹製方式，再一一復刻重現。

何奕佳說口中的「老師父」，有些當年只是在前述酒家或酒樓廚房中的廚助甚至是學徒，畢竟，當年的那些酒家菜大廚如今早已不在，所以如能透過這些當年的「小朋友」找回老味道。

在海參內鑲著蝦漿與豬肉，再以雞湯煨過的甜豆仁與甜豆莢幫襯的〈萬兵圍城〉，就是1930年代台南〈寶美樓〉招牌菜。而〈扁魚春捲〉則是大稻埕著名酒家〈蓬萊閣〉，在酒席「中場」讓客人轉換味蕾的鹹點，這點心未用濃醬搭配，而是以茶色的〈黑糖露高湯〉為鹹香的春捲提味，甜鹹共冶、濃淡互補，是早年台灣酒家菜大廚的巧思與用心。

由台北市中山北路南京東路口巷弄內遷至至仁愛路二段全新出發的〈山海樓〉，有4間包廂，可分別容納6人至12人，與過去最大的不同處是，新餐廳增加了很多4人桌，6人桌菜、10道菜8800元起、8道經典手路台菜個人套餐980元起。為了慶祝重回市場，即日起至4月底，〈山海樓〉推出第2套套餐半價等優惠（套餐優惠以價低者計算），同時，加價399元即贈原價680元的Tea Pairing一組。

(工商)