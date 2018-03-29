3月29日三大報頭版要聞

2018年03月29日 07:10 中時電子報 綜合報導

@中國時報

立法院衛環委員會昨審查《空汙法》修正案，國民黨團提出11個臨時提案要求逕付表決。民進黨因出席立委較少，怕表決落敗，總召柯建銘急赴會場壓陣仍無效，民進黨籍會議主席邱泰源竟突然宣布休息，接著落跑失蹤兩小時，會議被迫中斷，藍委見狀亮出「尋找主席」牌子反制。民進黨立委沾沾自喜說：「這叫技術性休息。」立法院祕書長林志嘉更妙，認為符合議事規則，「不然大家幹嘛搶著要當主席？」

停機長達673天，前天重新併聯發電的核二2號機，昨天下午1時25分在進行第二次併聯測試時，反應爐突啟動自我保護機制跳機，發電作業暫停。台電檢查後，發現是蒸汽旁通閥壓力控制系統「過於靈敏」造成，已請原廠今晚飛抵台灣重新調校，預計本周末以前提檢討報告向原能會申請重啟。

北韓領導人金正恩與大陸國家主席習近平搶在「川金會」前，先在北京舉行「習金會」，跌破各界眼鏡。學者認為，金正恩外交政策手段靈活且富彈性，在兩大強國之間擺盪，取得最大利益，相當值得台灣借鏡。

針對時代力量立委黃國昌岳父高熙治是否有在大陸投資一事，大陸國台辦昨證實，黃國昌岳父在大陸投資「確有其事」，並直言「凡走過必留痕跡」，不可能不留下紀錄，也不可否認。

@旺報

北韓勞動黨委員長金正恩在北京「習金會」上表明，「致力於實現半島無核化」，是北韓始終不變的立場。這一驚天動地的宣告，金正恩為自己贏得「裡子」之餘，也給足大陸國家主席習近平「面子」。這場「含金量」超高的會晤，除將進一步牽動東北亞局勢，也讓全球地緣政治戰略布局為之震動。

中朝官方28日同時證實北韓領導人金正恩訪問北京，白宮方面淡定地強調大陸已通報，日方急壞，首相安倍晉三表示，抱持重大關心並努力蒐集及分析情報，也希望得到中國方面說明。南韓則相當樂見，因為其總統文在寅本來就是執行兩韓友好路線者。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深28日表示，兩岸現有的知識與話語體系已不能很好地適應兩岸交流，話語需要創新以避免不必要衝突。他認為，兩岸之間是「政權」之爭而不是「國家」之爭，是「主導權」之爭而不是「主權」之爭，「獨立」一詞不完全是貶義詞，台灣保有異於大陸的某一程度獨立性也是好事，「統一」一詞也要辯證認識；但如果雙方沒有互信，就會有負面聯想。

年初，殲-20戰機入列解放軍空軍作戰部隊的消息引人矚目，它的服役也讓大陸成為繼美國之後世界上的第二個裝備五代戰鬥機的國家。中國航空研究院副院長、殲-20飛機總設計師楊偉兩會期間透露，殲-20的研製實現了既定的四大目標，未來將系列化發展，並將希望制定中國標準。

@工商時報

統一企業去年賺翻了！處分上海星巴克加上轉投資統一超、統一中控獲利大增，統一母憑子貴去年獲利高達398.45億元，EPS達7元，董事會也通過擬配發現金股利5.5元，將發放出312.5億元現金給股東，獲利、股利同創歷史新高紀錄，以昨日收盤價68元計算，現金殖利率8％。

美股超級牛市領頭牛「尖牙股（FANG）」周二落難，類股單日大跌近6％，創史上最大跌幅紀錄，並拖累全球股市全面回挫，日本與韓國股市周三收盤均拉出1.3％的長黑，歐洲股市開盤嚇跌逾1％。

美國運輸安全委員會（NTSB）周二針對上周發生的特斯拉Model X致死車禍展開實地調查，但目前尚未確認事發當下車子是否處於自駕模式。而且肇事的特斯拉汽車鋰電池起火，為特斯拉供應車用電池的Panasonic也受到波及。

國際半導體產業協會（SEMI）昨（28）日公布2月份北美半導體設備商出貨金額達24.114億美元，較1月份成長1.7％，較去年同期成長22.2％，仍連續12個月守穩在20億美元以上，並改寫2000年12月以來、逾17年的單月新高紀錄，顯示半導體廠的設備投資持續加溫。

(中時電子報)