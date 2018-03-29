原能會一番話 洪孟楷：意外戳破小英4大謊言

2018年03月29日 08:14 中時電子報 謝雅柔

核二廠二號機重啟，昨卻傳出跳電，原能會核管處表示，有些問題檢查不出來，核電廠機組啟動後，才會知道。對此，國民黨發言人洪孟楷舉出蔡英文曾講過的四大保證，並表示原能會說對了，就像有些政客的謊言要執政後才知道。

停機長達673天，前天重新併聯發電的核二2號機，昨下午在進行第二次併聯測試時，反應爐突啟動自我保護機制跳機，發電作業暫停。台電檢查後，發現是蒸汽旁通閥壓力控制系統「過於靈敏」造成，已請原廠今晚飛抵台灣重新調校，預計本周末以前提檢討報告向原能會申請重啟。據《聯合新聞網》報導，原能會核管處則表示，有些問題檢查不出來，核電廠機組啟動後，才會知道。

對此，洪孟楷指出，原能會這番話至少有件事情說對，如同有些政客的謊言要執政後才知道，而蔡英文政府過去在野時說的一堆謊，如今都無法被檢驗，一執政就破功。

洪列舉蔡英文曾獎的四大保證，包括蔡英文在野時說已經有一套完整作法，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機；如今民進黨政府告訴我們「不蓋燃煤電廠會缺電。蔡英文在野時說電價成本很低，根本不用漲電價；如今民進黨政府說「電價調漲，五成以上民眾沒感覺。過去蔡英文說兩岸發展維持現狀；如今兩岸關係從冷凍變停滯，現狀只剩慘狀。過去蔡英文說不拿勞工的權益開空頭支票；如今勞基法一年兩修，勞工權益大倒退、林美珠功成身退走人。

「一則則的謊言，都是還沒執政時文青式的辭藻、高空式的闊論，執政還不到兩年，都像核二廠2號機般跳票」。洪說核二2號機的問題發現了還可以趕快修復；謊言被發現了就要全民有共識來給政客教訓，讓用選票把說謊的政客下架。

(中時電子報)