吳音寧留任 柯P、蔡英文完成政治交易？

2018年03月29日 08:21 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

北農總經理吳音寧。(中時資料照)

北農昨召開董事會，有人提案撤換總經理吳音寧，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻表態「挺吳」，否決提案。國民黨北市長擬參選人丁守中指出，吳音寧留任，證明柯文哲只有利益交換，如此配合蔡英文，民進黨確定北市長不會提名了。

吳音寧保住年薪250萬北農總經理一職，丁守中昨天在臉書發文，指這證明柯P說一套做一套，完全沒有核心價值，只有利益交換；參與這場政治交易的雙方，都很滿意。

「政治利益交換，從來都是柯P的主旋律。」丁守中說，很明顯，政治，常常是在演一齣戲；「柯P這齣戲演得雖然低級，但是他贏得了政治利益，只是失去了骨頭。」

丁守中表示，對柯P來說，市民只是路人甲；吳音寧才是他交換政治利益的重要籌碼；當市民利益與政治利益矛盾時，他選擇了吳音寧。

丁守中說，柯最常愛說「拔掉幾個局長，就會改善了」，只是這次變成「留住一個吳音寧，北農就會改善了」，這就是柯的邏輯；跟詐欺犯根本沒有兩樣。

國民黨北市長擬參選人丁守中。(本報系資料照)

以下為丁守中臉書全文：

留了吳音寧

柯p完成政治交易

吳音寧留任了！証明柯P說一套做一套，完全沒有核心價值，只有利益交換。參與這場政治交易的雙方，都很滿意。柯P這樣的配合蔡英文，民進黨確定不會提名了。

很明顯，政治利益交換，從來都是柯P的主旋律。從兩岸一家親到吳音寧，都是如此。

政治，常常是在演一齣戲。柯P這齣戲演得雖然低級，但是他贏得了政治利益，只是失去了骨頭。

對柯P來說，市民只是路人甲；吳音寧才是他交換政治利益的重要籌碼。當市民利益與政治利益矛盾時，他選擇了吳音寧。

柯最常愛說「拔掉幾個局長，就會改善了」，只是這次變成「留住一個吳音寧，北農就會改善了」，這就是柯的邏輯。跟詐欺犯根本沒有兩樣。

(中時電子報)