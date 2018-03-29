阿扁好忙！新勇哥物語發聲指點九合一 網諷：民進黨員加油

前總統陳水扁(左)發文批蔡英文的提名策略。(資料照片合成)

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中時電子報
/綜合報導

蔡英文就職，民進黨完全執政，年底2018九合一選舉，保外就醫的前總統陳水扁也沒閒著，頻以「新勇哥物語」之名寫文章，痛批民進黨主席蔡英文的提名策略，網友回應，民進黨員再不加油，真的會被蔡英文害的大敗。

［新勇哥物語］-57原本只在line群組裡流傳，陳水扁之子陳致中昨在臉書PO出全文，文章藉阿扁與「勇哥」的對話表達對蔡的不滿。勇哥說，如果台北市長選舉，層峰已經答應要跟柯P 合作，不再推出人選，那就明講，否則對姚文智委員等黨內同志不太公平。至於新北市長選舉，是要推「三太子」，還是徵召「王爺公」，也應該早日做出決定，不然吳秉叡委員怎麼選下去？

阿扁也說，政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情！…選舉沒有穩贏的，當然也沒有一定輸的。沒拚看看怎麼知道？…天底下沒有不可能的事，多點冒險犯難的賭性精神，切忌優柔寡斷貽誤軍機！

風傳媒報導，阿扁昨天再發出最新一篇［新勇哥物語］-58，這回矛頭指向新北市長選舉，對爭取國民黨新北市長提名的前議員金介壽指控，侯友宜曾提皮箱見吳淑珍，扁藉「勇哥」之口否認，「這是子虛烏有的扭曲誣陷」。他的否認引來網友質疑，為什麼要急著否認？因為若是承認有的話，那麼「罪」要都加一條…。

(中時電子報)

文章來源：陳致中臉書

吳音寧留任 柯P、蔡英文完成政治… 「國民黨小權小利算計」 孫文學…

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