超重量級球評伸鹹豬手 正妹主播臉書淚訴

2018年03月29日 08:41 中時電子報 張達智

#MeToo風潮吹進運動圈，愛爾達體育台主播張旖旂在臉書PO文詳述自己曾遭遇職場性騷擾，點名控訴一位李姓超重量級球評，以及前同事吳姓攝影曾對她伸出鹹豬手，並說「當時我一觸碰到這些事情，情緒就會崩潰，甚至現在都過了一年多，我也不確定自己是否能夠正面面對」。

張旖旂今在公開在臉書PO文控訴，知名李姓球評及一名寶悍吳姓攝影曾對她性騷擾。

張旖旂說，在寶悍任職時，曾和李姓球評一起拍攝影片，拍攝時對方加了腳本內沒有的動作，扶著她的腰、抓住她的手臂；球評還說出「等一下我跟娃娃（張旖旂綽號）要在上面滾嗎？」的話，也讓她覺得很不舒服。張旖旂說，拍攝完畢之後，噁心感一直湧上，當天下班後在辦公室崩潰大哭。

而前同事吳姓攝影，已婚有小孩，卻在工作時不只一次對張旖旂撥髮、摸臉，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會他們是男女朋友，可見對方行為有多逾矩。張離職後，有實習生向她哭訴遭到吳姓攝影強摟，之後實習生調出監視器向寶悍反映，最後結果是寶悍開除這位攝影，改採約聘方式合作。

張旖旂說，「我想告訴所有女生、男生，所有受到性騷擾的人，沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你，還有性騷擾事件並不是不能公開討論的事情，當我們一再息事寧人，只給了性騷擾犯持續為所欲為的空間。」

不過就像張旖旂預期的，她站出來後有人支持、也有人質疑。有網友表示「願意說出來的你真的很棒！」、「這段時間真的是辛苦妳了來」、「加油 希望能把類似性騷擾事件跟不專業的球評文章一起從體壇清掃」。

但也有人表示「說了半天 有照片還影片或證人嗎？還有你打算吿嗎？寫了露露ㄉㄥˊ不然好像你編故事的」、「當初不爽為何不提告？就算敗訴，人家也知道妳討厭他們！自然就對妳敬而遠之了！而且過了這麼久才說的用意是？」。

(中時電子報)