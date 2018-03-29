超重量級球評伸鹹豬手 正妹主播臉書淚訴

愛爾達體育台主播張旖旂在臉書公開點名曾遭知名球評以及前同事攝影師性騷擾。（截自張旖旂 WaWa臉書）

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中時電子報

#MeToo風潮吹進運動圈，愛爾達體育台主播張旖旂在臉書PO文詳述自己曾遭遇職場性騷擾，點名控訴一位李姓超重量級球評，以及前同事吳姓攝影曾對她伸出鹹豬手，並說「當時我一觸碰到這些事情，情緒就會崩潰，甚至現在都過了一年多，我也不確定自己是否能夠正面面對」。

張旖旂今在公開在臉書PO文控訴，知名李姓球評及一名寶悍吳姓攝影曾對她性騷擾。

張旖旂說，在寶悍任職時，曾和李姓球評一起拍攝影片，拍攝時對方加了腳本內沒有的動作，扶著她的腰、抓住她的手臂；球評還說出「等一下我跟娃娃（張旖旂綽號）要在上面滾嗎？」的話，也讓她覺得很不舒服。張旖旂說，拍攝完畢之後，噁心感一直湧上，當天下班後在辦公室崩潰大哭。

而前同事吳姓攝影，已婚有小孩，卻在工作時不只一次對張旖旂撥髮、摸臉，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會他們是男女朋友，可見對方行為有多逾矩。張離職後，有實習生向她哭訴遭到吳姓攝影強摟，之後實習生調出監視器向寶悍反映，最後結果是寶悍開除這位攝影，改採約聘方式合作。

張旖旂說，「我想告訴所有女生、男生，所有受到性騷擾的人，沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你，還有性騷擾事件並不是不能公開討論的事情，當我們一再息事寧人，只給了性騷擾犯持續為所欲為的空間。」

不過就像張旖旂預期的，她站出來後有人支持、也有人質疑。有網友表示「願意說出來的你真的很棒！」、「這段時間真的是辛苦妳了來」、「加油 希望能把類似性騷擾事件跟不專業的球評文章一起從體壇清掃」。

但也有人表示「說了半天 有照片還影片或證人嗎？還有你打算吿嗎？寫了露露ㄉㄥˊ不然好像你編故事的」、「當初不爽為何不提告？就算敗訴，人家也知道妳討厭他們！自然就對妳敬而遠之了！而且過了這麼久才說的用意是？」。

(中時電子報)

文章來源：張旖旂臉書

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