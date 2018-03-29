「國民黨小權小利算計」 孫文學校：面對黃花崗烈士英靈 應深切反省

2018年03月29日 09:17 旺報 潘維庭

今天是329青年節，孫文學校發表文章指出，當年的黃花崗烈士均為青年，為理念而奮鬥，不懼死亡而奉獻，今日中國國民黨的問題，在於沒有理念、理想、靈魂，「小權小利算計、渾渾噩噩度日」，因而無法感召有熱情、有理想的青年，「今天是青年節，面對黃花崗烈士的英靈，中國國民黨是否應該深切的反省？」

該篇名為「青年節有感」的文章指出，中華民國政府為紀念西元1911年（民國前一年）4月27日（清宣統三年3月29日）的廣州黃花崗起義為國殉難的72位烈士（後代史學家考證結果共86人），並認為黃花崗烈士的事蹟更勝於五四運動，因此定此日為青年節，成為今日329青年節的由來；1948年，中華民國總統蔣中正公布此日為革命先烈紀念日，自此中華民國春殤定為此日。（秋殤為9月3日軍人節）。

文章指出，以往每年的青年節，中央政府都會由總統親自主持慶祝活動，並且在忠烈祠公祭革命烈士；全國各地的忠烈祠，也會由當地首長領導公祭；另外，一年一度的十大青年也在這一天表揚得獎者，鼓勵現代優良青年，提昇國家人品素質。

孫文學校的文章指出，十次革命全部失敗，但是為何革命之火仍然不止？原因在於，參與革命者知道為何革命、為誰革命：為的是實現中山先生的理念，振興中華；為的是天下百姓的公，而非一黨一派一人利益的私。

文章對應今昔，「黃花崗烈士均為青年，他們因為理念而奮鬥，不懼死亡而奉獻。今日中國國民黨的問題就在於沒有理念、理想、靈魂，小權小利算計、渾渾噩噩度日，因而無法感召有熱情、有理想的青年，今天是青年節，面對黃花崗烈士的英靈，中國國民黨是否應該深切的反省？」

(旺報)