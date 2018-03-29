克羅埃西亞砸145億 採購以色列12架二手F-16D

2018年03月29日 08:57 中時電子報 李靖棠

據美國防衛時報（Defense News）報導，前南斯拉夫聯邦（Yugoslavia）成員、克羅埃西亞軍方為替換老舊的米格21（Mikoyan MiG-21）機隊，決定砸下5億美元（約145.7億台幣）的經費，向以色列購買12架二手的F-16D型雙座戰機（F-16D Barak fighter）。

克國女總統柯琳達（Kolinda Grabar-Kitarovic）表示，「毫無疑問地，這項決定是符合我國當前的財務狀況與國防需求。」首架以色列F-16D戰機，經整修升級後，有望在2020年以前開始交付克羅埃西亞空軍使用。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。以色列麾下的F-16戰機，經大量採用自製的組件後，改稱為F-16I型戰機。

以色列不僅擁有除美國空軍、海外最大規模的F-16戰機機隊，從1987年起開始使用、並對麾下戰機自主進行升級。克羅埃西亞空軍本次是計畫，逐步淘汰現役老舊的12架米格21戰機（Mikoyan MiG-21），除以色列空軍選項外，克國亦在考慮瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）和法國幻象（Dassault Mirage）戰機系列。

(中時電子報)