藍綠操作無聊政治議題 他點「柯P能否順利連任的關鍵」

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旺報

爭取國民黨參選台北市長的前立委孫大千29日表示，今年年底的台北市長選舉，傳統藍綠對決的思維將會被完全揚棄，藍綠兩黨若是仍然執迷不悟，恐怕很快就會一起在歷史的潮流中「同歸於盡」。孫大千也表示，藍綠為鞏固各自的基本盤，兩黨持續操作無聊的政治議題，因此離年輕世代愈來愈遠。

孫大千援引PTT網路投票分析，指自認為「柯粉」的鄉民，有85.8%不會在年底投給民進黨候選人。柯陣營評估在台北市的鐵票有35萬票來統計，這表示年底北市已有30萬票絕對不會投給民進黨。孫大千認為，這30萬票代表「新興中間選民」實質存在，也是柯文哲是否能夠順利連任的關鍵力量。

孫大千稱，這股新興中間選民「白色力量」的崛起和凝聚，來自四個原因。

首先、藍綠兩黨對解決低薪問題，毫無作為。主計處最新資料指出，台灣實質經常性薪資為38344元，仍低於18年前水準。官方統計顯示，去年台灣勞工平均月薪為約38656元，薪資水準竟然和墨西哥相近。孫大千指出，對於「悶經濟」的無奈和憤怒，使「厭世代」青年放棄對傳統政治人物的期望和支持。

第二、藍綠兩陣營始終陷在歷史恩怨情仇中無法自拔，「對於年輕世代來說，老掉牙的陳年舊帳根本沒有辦法引起他們的共鳴。」

第三、藍綠雙方一直無法熟悉新興選民的對話平台，也無法流利的使用他們的語言，孫大千認為，「蔡英文總統在2016年時，曾經以獨特的文青風格短暫獲得了認同，可惜當選後的種種作為，又被他們看破手腳。」

最後一點，孫大千認為，藍綠兩陣營持續操作無聊的政治議題，以鞏固各自的基本盤，「最終的結果就是離年輕世代愈來愈遠。」

(旺報)

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