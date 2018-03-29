駁斥綠川引自來水謠言 林佳龍為團隊抱不平

2018年03月29日 09:01 中時 盧金足

台中市府水利局以施工前後說明，有圖有真相。（盧金足翻攝）

綠川整治後，成為台中最夯的景點，連台北市長柯文哲都來考察，但網路卻謠傳「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，市長林佳龍在臉書發文為團隊抱屈強調，「引自來水」從來都不是綠川整治的選項，綠川高達7成整治經費都用於水質改善。此外，水利局長周廷彰今天也將在綠川現場使用試紙科學實測，證明綠川並非引用自來水。

綠川整治有成，帶動周圍商機，網路傳出「引用自來水」，水利局嚴正駁斥，綠川為活水流動，若真引用自來水，一年水費接近1億元，絕無可能，籲勿以訛傳訛，傷害台中人，也傷害周邊店家與居民。

林佳龍臉書貼文指出，這幾天，有錯誤說法指「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，對於不實的訊息，他有必要說明清楚，不然對辛苦的同仁與工程團隊並不公平。

林佳龍說，綠川整治，從發想到落實，「引自來水」從來都不是選項，要整治，就要先處理汙水，這也是為什麼高達7成整治經費都是用在「水質改善」。汙水先經由礫間處理，濾除汙染物後才排入河道。

而綠川之所以要向下挖深，是為了保護有110年歷史的中山綠橋。現在向下埋設箱涵，增加一倍的通洪斷面，讓大水可以「鑽」過橋下，讓古橋免於洪水沖刷。

「這些工程看不見，卻是同仁花費最多心思的地方」林佳龍強調，得先有了這些工程，才有後續的環境整治；綠川的掀蓋，若能讓中區重現生機、擁有更多活力，同仁的一切心血，就有意義。

網友留言表示，「謠言止於智者，相信人民滴眼睛都是雪亮滴，市長能即時澄清，才不會讓辛苦滴工程團隊遭受不白之冤」、「引自來水……可能嗎？ 要用多少自來水才能……無腦的指控」也有網友在看了林佳龍的貼文後說，對先前轉傳不實訊息到社群平台感到抱歉，刪除該謠言貼文。

(中時)