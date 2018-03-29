影》女主播控知名籃球球評性騷擾 官網影片已撤架

2018年03月29日 09:15 中時電子報 盧品青

籃球節目《你懂你來講》。(摘自pb+頻道)

pb+籃球節目《你懂你來講》。(翻攝自網路)

愛爾達體育台主播「娃娃」張旖旂29日在臉書上自曝曾在「前工作單位」遭遇兩次重大的職場性騷擾，她爆料人稱「糗爺」、「東方神秘力量」的李姓知名籃球球評在錄製宣傳影片時擅自為腳本「加料」，趁機吃她的豆腐，讓她覺得很噁心。

「(李姓球評)在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶著我的腰、抓住我的手臂，現場我不知道該如何拒絕這樣的動作。」「他在節目中又抓住我的手臂一邊說話。」「一年多了，我仍然記得那緊抓我手臂的噁心感覺，那手指好像深烙在我的上臂。」

你懂你來講第一集。（翻攝自網路）

張旖旂與李姓球評曾一起錄製pb+tv的籃球節目《你懂你來講》，據了解，這就是她指控受到性騷擾的節目。節目內容為邀請籃球球評、球員、裁判，針對爭議判決直播開獎，pb+還請兩人拍攝鬥牛影片，為這個節目宣傳。

《你懂你來講》首集於2016年12月上架，但目前官網影片已被撤架。pb+表示是存放影片的伺服器租約過期，並不是因為此事刻意下架。不過下架影片在youtube上面仍可搜尋到。

張旖旂點名一位吳姓攝影師也有份，「他在工作時不只一次撥我的頭髮，甚至摸過我的臉。」「有時候要閃，他還會用一種你大驚小怪的態度，好像我在計較什麼。」

「我想告訴所有女生、男生，所有受到性騷擾的人，沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你。」

吳姓攝影師後來在電梯前強摟實習生，被監視器錄下而遭公司開除。

(中時電子報)