狄鶯兒子羈押賓州監獄 最高面臨5年徒刑

2018年03月29日 09:10 中時電子報 楊幼蘭

賓州上達比警察局（Upper Darby Police Department）今天透過臉書專頁，公布台灣交換學生孫華被捕的檔案照，並表示他目前被押在郡立監獄。

「他告訴一位同學，5月1日別上學，因為我要對學校開槍，」據警方透露，接著他說，「我是開玩笑的。」

據美聯社與哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，如果孫華被控輕罪，法院裁定罪名成立，他最高將面臨5年有期徒刑。而據台灣媒體報導，台灣女星狄鶯已出面證實，這名交換學生是她和男藝人孫鵬的兒子孫華。

由於槍枝氾濫導致校園槍擊事件頻繁，學生死傷慘重，華府近日才有80萬人走上街頭，舉行反槍枝大示威。因此在這時機，學生擁槍威脅的事件格外引起各方關注，除了美國CBS外，ABC與《福斯新聞》（FOX NEWS）等許多媒體都報導了孫華威脅要開槍射擊學校的消息。

18歲的孫華涉嫌威脅要對當地一所高中開槍，而賓州上達比警察局臉書專頁今天發文指出，孫華涉嫌威脅對邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner& Prendergast Catholic High School）開槍而被捕，警方在他住處尋獲軍用背心與子彈，還有強力十字弓與箭頭，而這可能都是他從網路上買的。此外，警方說，孫華除了在網路上搜尋如何購買AK-47突擊步槍的資料外，還要同學也買槍。

上達比警察局臉書公布了孫華被捕時的檔案照，並發文稱：「謹此對勇於挺身舉報的人予以讚揚，即時阻止一場悲劇的發生，同時要感謝校方的大力協助。」

發文指出，孫華目前押於德拉瓦郡立監獄（Delaware County Prison）。

臉書用戶杜赫提（Maureen Dougherty）在賓州上達比警察局的這篇臉書發文回應道：「如果他是個交換學生，立刻把他送回去！」

孫華的接待家庭希柏特（Valerie Hibbert）28日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）詢問時表示，不願對案情發表任何評論，因為她一直把孫華「當兒子看」。

孫華的辯護律師拉托森（Enrique Latoison）對媒體表示，全案純屬誤會，孫華的志願是想當警察，而他的住所被警方搜出的物品則是「萬聖節道具」。

(中時電子報)