慎終追遠 台南文資處祭拜鄭成功後代5座古墓

2018年03月29日 09:37 中時 曹婷婷

清明節慎終追遠傳統節日之一，台南市文化資產管理處近日展開祭拜古墓，包括柳營區歷史建築「陳永華墓原址及墓碑」，4月3日也將會同鄭氏宗親會及施氏宗親前往祭拜「藩府二鄭公子墓」、「藩府曾蔡二姬墓」、「施瓊芳墓」、「曾振暘墓」等4座市定古蹟，表達對先祖慎終追遠的虔誠。

5座古墓中，除了「陳永華墓」，均位於市南區南山公墓附近，其中，「藩府二鄭公子墓」墓主是鄭成功2個兒子鄭睿、鄭發，而「藩府曾蔡二姬墓」則是鄭成功的2位嬪妃，清廷將台灣納入統治版圖後，與鄭成功有關的墳塋都已遷往大陸內地故里，這2座因故留在台南未遷，是與鄭成功相關且難得一見的史蹟。

「施瓊芳墓」距「曾蔡二姬墓」僅約50公尺，建於清光緒3年（1877年），清制墓室維護十分完整，為台南市僅見，更有台灣府城父子雙進士（施瓊芳、施士洁）輝煌歷史事蹟；「曾振暘墓」立於明代崇禎15年（1642年），是目前台南所發現最早的漢人陵墓。

位於柳營區的「陳永華墓原址及墓碑」，其墓主陳永華曾任延平郡王鄭成功之參軍，人稱「世子文臣第一」，此墓現雖已遷葬至福建，但原址所留存的墓碑是陳永華在台開發之重要歷史見證。

文化資產管理處祭拜除表達慎終追遠之外，也對古蹟及歷史建築本體狀況及周遭環境巡查訪視，給予輔導協助改善，以實際行動表達市府對所指定之文化資產的重視。

(中時)