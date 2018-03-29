「憲兵死得太棒了」 法國政客出言不遜遭逮捕

2018年03月29日 09:45 中時電子報 喻華德

據大陸新華社27日報導，法國警方25日逮捕極左翼政客普西耶（Stéphane Poussier），緣由是後者借助社交網路對一名在恐怖襲擊中殉職的憲兵出言不遜，涉嫌「為恐怖主義辯解」。

普西耶24日在「推特」留言，稱憲兵貝特拉米（Arnaud Beltrame）中校之死「太棒了」。

法國南部奧德省特雷布鎮一家超級市場23日發生人質劫持事件，貝爾特拉姆主動提出用自己交換人質，遭嫌犯開槍射傷，送醫不治。

普西耶的第一條「推文」提及一位朋友。那名環保人士2014年因抗議修建水壩與憲兵爆發衝突，遭震撼彈擊中，意外身亡。第二條推文裡，普西耶幸災樂禍地寫道：「這一次（死的）是一名中校，太棒了！而且，這意味著（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）的選民又少了一個。」

普西耶的言論引發眾多網友批評。兩篇推文不久消失，他的推特帳號稍後被停權。

一名檢察官告訴法新社記者，警方在普西耶的家中逮捕這名嫌犯。如果所受到的「為恐怖主義辯解」罪名指控成立，普西耶將面臨至多7年監禁和10萬歐元（約合359萬元新臺幣）罰款。

普西耶隸屬「不屈服的法國」運動，去年參選議員失敗。這一極左翼政黨25日迅速與普西耶劃清界限，指責他的言「卑鄙、可恥」。

極端組織「伊斯蘭國（IS）」23日「認領」人質劫持和其他幾起相關襲擊。馬克宏24日説，貝特拉米是「英雄」，「將受到全法國的尊重和敬仰」。

(中時電子報)