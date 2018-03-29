嚇到吃手手! 手機在這三種情況下 輻射量最大

2018年03月29日 09:55 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

手機人手一支，但手機電磁波會致癌嗎?網路傳言一堆。根據國內最專業的醫療保養知識網團隊「MedPartner 美的好朋友」表示，手機確會釋放電磁波，尤其在訊號只剩一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，以及下載或上傳流音樂、大型檔案如電影的時候，會釋放大量射頻輻射（電磁波），建議民眾先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂，以保自己及家人健康。

「MedPartner 美的好朋友」最近發表「手機電磁波致癌！？專家教你如何降低3C危害保護家人健康！」文中指出，手機釋放的射頻輻射，是電磁波的一種，已被國際癌症研究機構定為 2b 類的致癌物，也就是「懷疑為人類致癌物」，文中同時要大家不要看到致癌物就嚇到皮皮挫，「偷偷說，同樣被列為 2b 類致癌物的其實還有咖啡跟泡菜呢！」重點是「劑量」。

國內最專業的醫療保養知識網團隊「MedPartner 美的好朋友」，指在這些情況下，手機的輻射量特別大。翻攝「MedPartner 美的好朋友」

該篇文章指出，手機訊號只有一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，因為手機要一直轉換塔台的聯繫，所以會釋出更多射頻輻射能，以及下載音樂或上傳大型檔案、在手機上看影片、聽音樂時，會釋出大量射頻輻射，建議民眾先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂。

「MedPartner 美的好朋友」並提醒民眾，晚上睡覺時，手機可以關機或是切換至飛航模式，否則盡量遠離床邊；沒有在講電話時，將耳機聽筒拿開，因為就算沒有講電話，還是會釋放微量的輻射能。

更重要的是，不要使用宣稱可以阻隔射頻輻射的產品，因為這些產品可能會干擾手機的電磁波輻射，反而會增強手機的輻射，進而讓人體接觸更大量的輻射能量。

另須限制孩子玩手機或是平板的時間，並且讓他們睡覺時手機遠離床邊。

MedPartner 美的好朋友表示，「世界衛生組織（ World Health Organization, WHO ）在 2014 年估計全球有超過 69 億個手機門號；第一次使用手機的年齡也有年輕化的趨勢，在公共場所也常常看到小學生或甚至是幼兒在滑手機或是平板。網路上傳言一堆指「手機電磁波會致癌嗎？」到底應該相信哪一個，許多人疑惑，所以發表該文章。

MedPartner 美的好朋友說，目前相關單位仍正在查證許多學者認為手機的使用可能會影響的人體運作和人體健康，包含藍光造成眼睛傷害、記憶力衰退、頭痛及聽神經瘤和神經膠質瘤。若手機真的會影響人體健康，兒童及青少年受到的影響可能會比成年人大，提醒民眾如何正確使用手機，不要讓手機電磁波「微波你的大腦」。

(中時電子報)