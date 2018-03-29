嚇到吃手手! 手機在這三種情況下 輻射量最大

手機人手一支，但手機電磁波會致癌嗎?網路傳言一堆。（達志影像／shutterstock）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

手機人手一支，但手機電磁波會致癌嗎?網路傳言一堆。根據國內最專業的醫療保養知識網團隊「MedPartner 美的好朋友」表示，手機確會釋放電磁波，尤其在訊號只剩一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，以及下載或上傳流音樂、大型檔案如電影的時候，會釋放大量射頻輻射（電磁波），建議民眾先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂，以保自己及家人健康。

「MedPartner 美的好朋友」最近發表「手機電磁波致癌！？專家教你如何降低3C危害保護家人健康！」文中指出，手機釋放的射頻輻射，是電磁波的一種，已被國際癌症研究機構定為 2b 類的致癌物，也就是「懷疑為人類致癌物」，文中同時要大家不要看到致癌物就嚇到皮皮挫，「偷偷說，同樣被列為 2b 類致癌物的其實還有咖啡跟泡菜呢！」重點是「劑量」。

國內最專業的醫療保養知識網團隊「MedPartner 美的好朋友」，指在這些情況下，手機的輻射量特別大。翻攝「MedPartner 美的好朋友」

該篇文章指出，手機訊號只有一兩格的時候、在快速移動的車輛上時，因為手機要一直轉換塔台的聯繫，所以會釋出更多射頻輻射能，以及下載音樂或上傳大型檔案、在手機上看影片、聽音樂時，會釋出大量射頻輻射，建議民眾先下載好檔案後，切換至飛航模式再看影片或聽音樂。

「MedPartner 美的好朋友」並提醒民眾，晚上睡覺時，手機可以關機或是切換至飛航模式，否則盡量遠離床邊；沒有在講電話時，將耳機聽筒拿開，因為就算沒有講電話，還是會釋放微量的輻射能。

更重要的是，不要使用宣稱可以阻隔射頻輻射的產品，因為這些產品可能會干擾手機的電磁波輻射，反而會增強手機的輻射，進而讓人體接觸更大量的輻射能量。

另須限制孩子玩手機或是平板的時間，並且讓他們睡覺時手機遠離床邊。

MedPartner 美的好朋友表示，「世界衛生組織（ World Health Organization, WHO ）在 2014 年估計全球有超過 69 億個手機門號；第一次使用手機的年齡也有年輕化的趨勢，在公共場所也常常看到小學生或甚至是幼兒在滑手機或是平板。網路上傳言一堆指「手機電磁波會致癌嗎？」到底應該相信哪一個，許多人疑惑，所以發表該文章。

MedPartner 美的好朋友說，目前相關單位仍正在查證許多學者認為手機的使用可能會影響的人體運作和人體健康，包含藍光造成眼睛傷害、記憶力衰退、頭痛及聽神經瘤和神經膠質瘤。若手機真的會影響人體健康，兒童及青少年受到的影響可能會比成年人大，提醒民眾如何正確使用手機，不要讓手機電磁波「微波你的大腦」。

(中時電子報)

慎終追遠 台南文資處祭拜鄭成功… 影》3熱褲妹捷運車廂內自嗨熱舞 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。