圖輯》習金相會「養源齋」 曾是國軍將領傅作義別墅

2018年03月29日 09:56 中時電子報 李靖棠

事前保密到家，北韓最高領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩搭乘專列火車「朝鮮一號」，於3月25至28日間，祕密對大陸進行非正式訪問。訪問期間，大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，在北京釣魚臺國賓館養源齋內，為金正恩夫婦舉行接風午宴。隨著照片陸續曝光，也讓外界好奇，這個「養源齋」就是個怎樣的地方？

位於北京海淀區玉淵潭公園東側、釣魚臺國賓館內的養源齋，興建遼代時期，曾是遼聖宗耶律隆緒當太子時讀書之所。金朝時稱花園村，因金章宗曾於此釣魚，後人遂稱之為金章宗古釣魚臺。清乾隆三十八年（1773）於舊址建行宮，賜名養源齋。並引香山水至此，將淺水池變為湖泊，次年在湖邊建城門式釣魚臺、望海樓、養源齋、瀟碧軒等，為皇家的遊樂場所。石臺西門上方橫額鐫刻乾隆帝御筆題書的「釣魚臺」3字。

大陸國家主席習近平（圖右二）與夫人彭麗媛（圖右），於養源齋接待北韓領導人金正恩（圖中左）與其夫人李雪主（圖左）。（圖/朝中社臉書）

習近平、彭麗媛、金正恩和李雪主在養源齋內品茗。（圖/朝中社臉書）

但自清宣宗道光後，養源齋一度呈現荒蕪。直到清末宣統帝將此園，賞賜給他的老師陳寶琛養老；1949年北平淪陷前夕，華北剿匪總司令傅作義將此園作為消夏別墅。中共建政後，將中南海納為中央辦公所在，但長期閒置而呈現荒蕪狀態，直到1959年，經過多次修繕建為國賓館，才讓舊園林面貌煥然一新。

習近平、彭麗媛、金正恩與李雪主在養源齋敘話家常。（圖/朝中社臉書）

大陸國家主席習近平與彭麗媛（圖左側），在養源齋內宴請金正恩與李雪主夫妻（圖右側）。（圖/朝中社臉書）

事實上，作為接待國賓之用的釣魚臺賓館，早在2014年時，習近平就曾在養源齋接待來訪的國民黨榮譽主席連戰夫婦一行人。以兩人「老家」陝西的羊肉泡饃、油波麵等美食，兩人與其夫人熱絡交流。如今，再次以此茶碗茶接待遠道而來的「稀客」金正恩與李雪主夫婦，也讓這座擁有800多年歷史的園林又一次在世人眼前曝光。

(中時電子報)