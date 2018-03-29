不怕陸客不來 台北101計畫開旅行社

台北101董事長周德宇（左起）和總經理陳世明宣告啟動無限101計畫。（郭家崴攝）

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4月21日推出台東繁星計畫，24位名額全滿。（台北101提供）
5月10日的「G7高峰會」伊勢志摩其中一個景點是參訪伊勢神宮。（台北101提供）

台北101昨（28日）舉辦董事會通過2017年財報，去年淨利21.30億、每股盈餘達1.45元，整體財務表現與前年相當；今年第一季商場則有8％成長。

前年下半年陸客大減，去年整體退稅金額少13.6％，光陸客退稅就少了30.6％；去年觀景台226萬人，較前年減少35萬人，陸客約減少50萬人，日、韓和東南亞的菲律賓、泰國等觀光客增加，以目前的占比來看陸、韓、日加起來仍超過6成，東南亞去年相對前年增加1倍，今年觀景台目標仍可上看230萬人。

身為觀光地標，101近來積極深耕本地精品客，台北101總經理陳世明表示，精品、珠寶、腕表占整體營收7成，去年尊榮卡消費額成長16.%，今年1至2月尊榮卡貢獻再成長16.6%，淨利仍能維持平盤實屬難得。

今年起也啟動「無限101」計畫，跳脫實體空間限制創造業外收入，像是擔任綠建築顧問、成立物館學院、品牌代理、高端旅遊等，創造無可取代的軟實力及品牌價值進行成功經驗輸出。

台北101董事長周德宇表示，101累積10多年經驗，2015年起致力於Fintech及智慧服務的應用，組織專門負責分析大數據的團隊投入研究，花1年半時間，成功向經濟部智慧財產局申請，通過一項發明專利及一項新型專利，預料創新的退稅制度可大幅節省旅客退稅時間。

至於針對VIP推出的高端旅遊，4月21日推出台東繁星計畫，24位名額全滿；5月10日的「G7高峰會」伊勢志摩，每人要價30萬元，16位也全滿；下半年還有土耳其的「G20」旅遊等，周德宇強調，一旦出團順利，預計下半年將以轉投資形式成立旅行社。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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