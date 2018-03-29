「熱褲女」狠踹高職生 真實身份竟是男大生！

黃姓男大生嘆自己沒女人味竟隨機攻擊路人。(蔡依珍翻攝)

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黃姓男大生嘆自己沒女人味竟隨機攻擊路人。(翻攝自爆料公社)

一名熱褲女28日在桃園區中華路旁的騎樓，沒來由就對等公車的一名高職生出腳狠踹，隨即快速離去，警方獲報調閱監視器逮人，發現他根本是男兒身，竟是因為感嘆自己沒有女人味，才會欺侮對方洩憤，2人並不熟識，承辦警方也不解，訊後仍依社會秩序維護法函送法辦。

一名高職生28日7點多在中華路等公車上學，低頭滑手機時突遭不明人士踢了一腳，肚子遭重擊當場跌坐在地，男學生滿頭問號，看見對方穿著超短熱褲、露出纖細長腿，但雙方根本不認識，對方隨即快閃離去，被踹的男學生獨自到轄區桃園警分局武陵派出所報案，隨即趕往學校參加段考。

附近店家獲悉幫忙調閱監視器，並將影片放上網，當地居民認出出腳的「女子」其實是男兒身，住在八德，時常在錢櫃附近一帶出現，隨機攻擊路人已經不是首例，附近居民也很反感。

23歲的黃姓男子還在桃園讀大學，到案時仍男扮女裝，留著妹妹頭的過肩長髮、穿著黑色超短緊身熱褲，戴著口罩，不說真的以為是女孩子。黃姓男大生坦承出腳狠踹對方，只因覺得自己沒有女人味，心情不好才找男學生發洩，理由讓人噴飯，警方訊後依傷害、違反社會秩序維護法將他移送法辦。

(中時)

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