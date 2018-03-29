昔日受助家扶 本願山住持回故鄉北港送愛

2018年03月29日 11:18 中時 張朝欣

出身北港鎮偏郊的台中市本願山彌陀講堂住持信願法師，幼時受助家扶中心，29日回到故鄉北港鎮，捐贈雲林家扶15萬元助學金，除了感謝家扶的扶助，也鼓勵學子天助自助者，只要勇於突破困境，必能走出自己的人生大道。

信願法師出生於雲林縣北港鎮偏郊大北里，父母打農雜工撫育10個孩子，食指浩繁，童年生活非常艱苦，當時雲林家扶安排國外認養人提供協助，讓信願法師與兄弟姐妹得以完成學業。

29日信願法師回到北港故鄉，捐贈15萬元助學金給雲林家扶，由縣議員蔡岳儒、蔡孟真等人共同見證，家扶主委陳燦勳代表接受，眾人感謝信願法師關心雲林家扶的莘莘學子，帶給大家正向光明的力量。

信願法師表示，感謝45年前雲林家扶的幫助，在父親病故家庭經濟最困頓時刻，即時伸出溫暖援手，讓他至今無法忘懷，日後將持續關心更多的孩子，讓大家在充滿愛與希望的環境中成長向上。

信願法師在1984年退伍後不久，即進入佛門修學佛法，並從佛經中體悟佛菩薩的慈悲，故而矢志弘法，前往台中市潭子區創立「本願山彌陀講堂」。

家扶中心說，今年初信願法師在北港鎮開辦150桌冬令愛心共餐，雲林家扶20餘名學子擔任義工幫忙相關事宜，法師得知雲林家扶許多學子仍待扶助，特別回到故鄉送愛。

蔡孟真、蔡岳儒指出，信願法師此次回到故鄉，幫助像他一樣出身貧寒的學子，潛心弘法之餘不忘推動社會服務工作，在受助學子內心種下行善的根苗，讓愛永續傳承。

(中時)