女力出頭天！唐獎遴選5女科學家 倡議永續發展

2018年03月29日 10:40 旺報 簡立欣

女力出頭天！唐獎教育基金會委託成功大學舉辦的「女性永續發展科學周」，今年來到最後一屆，遴選自南非、肯亞、印度、菲律賓、馬來西亞等開發中國家的5位優秀年輕女性學者特地來台全程參與活動，29日開幕式齊聚一堂。

唐獎是台灣企業家尹衍樑創辦的國際性獎項，2014年選出首屆「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」4大獎項得主；而連辦3年的「女性永續發展科學周」即唐獎第一屆「永續發展」獎得主、挪威前總理Gro Brundtland女士從獎金5千萬中捐出1千萬，其中500萬元委託唐獎授權成大連續3年舉辦「女性永續發展科學周」，每年從開發中國家遴選5位優秀年輕女性學者來台，為台灣女性學者建置國際合作平台。Gro Brundtland也將來台出席4月3日的閉幕典禮。

成大校長蘇慧貞回憶，2014年是由前中研院長李遠哲牽線，介紹與她同是哈佛大學公衛學院博士校友的Gro Brundtland女士認識，才有「女性永續發展科學周」的誕生，3年來已有15位女科學家來台。

蘇慧貞說，今年5位Gro Brundtland Award得獎者都是著作等身，分別是：印度醫師Neha Dahiya與肯亞醫師及公共衛生研究員Barbara Burmen博士，兩人都是長期投入研究癌症如子宮頸癌、乳癌及愛滋病毒；馬來西亞Sarva Mangala Praveena教授研究環境賀爾蒙如重金屬、藥物等影響，評估健康風險評估；南非人類發展委員會研究專員Natisha Dukhi博士研究青少年肥胖、糖尿病與健康教育如性教育、未成年懷孕等；菲律賓Weena Gera教授學的是政治與國際關係，研究的卻是礦業環境與永續發展之間的關係，即脆弱區域國家管理結構。

唐獎基金會執行長陳振川、中研院院士陳鈴津教授、台大公共衛生學院院長詹長權等多位國內外學者29日共襄盛舉，陳鈴津以「當下癌症免疫療法對於健康照顧之經濟永續性的挑戰」為題演講並展開首日座談。

(旺報)