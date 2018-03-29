台塑董事長親自視察愛心早餐製作過程

台塑集團王詹樣基金會贊助褒忠國中愛心早餐。（許素惠攝）

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台塑董事長林健男（中）親自南下視察王詹樣基金會贊助褒忠國中愛心早餐，業者是否用心製作。（許素惠攝）

台塑集團王詹樣基金會贊助褒忠國中愛心早餐，台塑董事長林健男為了了解受託店家是否用心，低調地南下親自探訪視察店家衛生與食材使用情形等，發現業者非常仔細地注意到每個環節，店舖也十分整潔，放心又欣慰地強調，這樣學生才能吃得營養又健康，更不負該基金會長期支持的初衷。

林健男在台塑資深副總林勝冠及涉外組人員陳冠宏等的陪同下，清晨6點半就抵達褒忠鄉，讓褒忠國中校長陳昭龍十分驚訝，他趕到受託承辦的早餐店時，從店外便看到身著土黃色工作服的人，熱絡地和老闆互動，低調而親切。

業者蔡妤珊邊忙著做三明治、邊向林健男等人逐一說明使用的食材來源，林除了聽外，也細細地觀察每個流程及店內的環境，發現該早餐店雖位處偏鄉，但環境明亮整潔、早餐的製作流程也很衛生，食材都是雲林產地新鮮直送的，稱讚店家很用心，並留下非常好的印象。

陳昭龍向林健男說明營養早餐運送及發放流程，林還不放心，堅持實際走一趟運送路線，一行人就從早餐店走到學校，進到校園後，林健男看到學生開心地領取吃著愛心早餐，問「好不好吃？」，學生用力點頭說「好吃」，林露出欣慰笑容，強調早餐很重要，不只要讓孩子吃飽，也要讓孩子吃得營養又健康。陳昭龍很感謝林健男等一大早就特地來關心學生營養早餐辦理現況，也以台塑企業勤勞樸實的精神藉機教育學生。

(中時)

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